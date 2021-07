Jde o projekt zateplení budovy radnice. Zadní trakty monumentální budovy byly již zatepleny, směrem na náměstí zůstane zachován původní vzhled fasády, kterou stavaři jen opraví a natřou. Budovu doplní i nová okna.

Zdroj: Deník

„Ta žlutá barva není celistvá, dole je nejsytější a směrem vzhůru se postupně zesvětluje, je to moc pěkný efekt,“ přiblížil místostarosta Železného Brodu Ivan Mališ. Různé odstíny žluté barvy podle návrhu architekta, schválené komisí pro vzhled města, se ještě před samotnou výmalbou zkoušely přímo na fasádě. Ta nesla spoustu let barvu nafialovělou, změna to bude razantní.

Jenže práce nabraly a zřejmě ještě naberou skluz. Třeba okna směrem na náměstí měla být vyměňována na konci července, dodávky materiálu ale váznou po celém světě a tak bude montáž nových oken o měsíc posunuta.

Přesto už dnes si může všímavý člověk představit, jak bude radnice ve žlutém hávu vypadat. Bok budovy směrem do Husovy ulice již je opraven.

Nestabilní věžička

Stavaři ale při akci, která čítá více než 15 milionů korun, objevili velký problém. Věžička na budově je nestabilní, léta do dní skrytě zatékalo a problém se objevil až při řešení zateplení. „Projekt se tím významně prodraží. Teď se architekt se stavaři domlouvá, jakým způsobem se bude celá věc řešit,“ poznamenal Mališ.

„Zřejmě tam opravdu zatékalo, na částech chybí stavební pojivo i omítky. Už máme vyjádření statika, podle něj se musí celá věžička stáhnout kolem dokola. Zatím ale nevíme, kolik bude oprava stát, teprve nám to naceňují,“ doplnil vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice Martin Řehák.

„Vůbec jsme nečekali, že je věžička v tak špatném stavu,“ povzdechl si Ivan Mališ. Práce na zateplení budovy železnobrodské radnice tak naberou skluz a budou zřejmě výrazně dražší.

Radnice města Železného Brodu byla vystavěna roku 1890 z původní dřevěné (z roku 1670), která byla krásnou roubenou stavbou s podloubím a je známá ze starých obrázků a fotografií. Nová radnice je kamenná v novorenesančním slohu.

V prostorách radnice se nachází městské divadlo (první poschodí) a Městská galerie Vlastimila Rady (přízemí budovy). V přízemí je také vystaven městský znak s letopočtem 1501, který znamená obnovení městských práv českým králem Vladislavem II.