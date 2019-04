Radniční budova procházela v minulých letech rekonstrukcí, kvůli které byla věž pro výletníky uzavřena. V letošní sezoně nabídne infocentrum první výstupy už během Velikonočních slavností. Ale pozor, jen ve středu a ve čtvrtek, protože Velký pátek je svátek a radnice bude uzavřena.

„Na věž je možné vystoupat jen v doprovodu průvodce v otevírací době magistrátu. V době Velikonočních slavností bude k dispozici průvodce ve středu a ve čtvrtek od 10 do 15 hodin. Sraz je v každou celou hodinu v přízemí radnice v informačním středisku,“ řekl ředitel informačního centra Petr Vobořil. Dospělí zaplatí 20 korun, děti deset. Pro děti do 6 let a seniory nad 70 let je výstup na věž zdarma.

Jestliže v letech před rekonstrukcí bývala věž přístupná pouze o letních prázdninách, letos se otevře už od května, a to každý všední den.

Výška věže je 51 metrů, z úrovně náměstí vede na vrchol 250 schodů. O tom, jak je věž vyhledávaná, hovoří i čísla z loňského roku. Na ochoz od poloviny července do konce srpna vystoupalo na ochoz 1300 zájemců.

„Je to úplně jiný pohled na město, nedivím se, že výhled láká také místní. Někteří se znovu vraceli, aby si zážitek zopakovali,“ líčila na konci loňské sezony průvodkyně na věž Sandra Castaňedová.

Spolu s otevřením věže rozšířilo infocentrum také služby v přízemí radnice. Lidé si zde mohou zakoupit mapy, turistické známky nebo drobné suvenýry.