Ven z věznice se přitom nedostane každý. Záleží na podstatě trestné činnosti, za kterou odsouzený pyká, chování i snaze na sobě pracovat. „A mít taky tak trochu štěstí. Osobně vybírám vhodné adepty na podobné práce z okruhu asi třiceti odsouzených,“ vysvětlil vězeňský vychovatel a fyzioterapeut Zdeněk Nagy.

Podle jeho slov se vězni na každou podobnou šanci pracovat za zdmi věznice vyloženě těší. „Všechno jiné je pro ně velkým zážitkem. Je to šance alespoň trochu vyhlédnout ven, komunikovat s lidmi, kteří nejsou spjati s prostředím věznice,“ doložil.

Možnost pracovat „venku“ chválí i mluvčí věznice Monika Králová. „Když už jsou odsouzení venku, snaží se udělat svou práci co nejlépe, do ničeho je nemusíme nutit,“ přiblížila.

V pondělí se zpoza mříží a drátů podíval ven i Zdeněk Sobotka. Spolu s dalšími pěti vybranými vězni prošel bránou, přešel frekventovanou silnici a vstoupil do budovy zdejší základní školy. S jedním ze spoluvězňů vyfasoval nářadí a ve sklepě školy demontoval vysloužilé židle a stoly. „Nemáme za to žádné peníze, můžeme dostat pochvalu a se štěstím i propustku na návštěvu rodiny. Je to ale pro děti, takže tady dělám rád,“ pousmál se poté, co na okamžik postavil akuvrtačku, se kterou pracoval.

O patro výš uklízel učebny a tělocvičnu další odsouzený Filip Tryzna. „Nejprve jsme vytírali podlahu, v tělocvičně jsme rozebírali opláštění a vysávali tam. Samozřejmě, že se mi možnost tady pracovat moc líbí. Jsme šťastní být někde, kde nejsou mříže,“ popsal muž, který má ve Věznici Rýnovice strávit dva a půl roku.

Spokojená je s prací vězňů i ředitelka školy Jana Mašindová. „Vězni k nám chodí skoro každý měsíc. Na konci prázdnin nám pomáhají omýt okna, to bychom nezvládli vlastními silami,“ přiblížila. Vězni nejen uklízejí nebo demontují nábytek, jsou schopni zvládnout i větší akce, například výměnu plotu školního areálu nebo údržbu zeleně.

Spolupráce školy a věznice začala cirka před pěti lety. A to v podstatě náhodou. Do školy totiž chodí i syn vězeňského vychovatele Nagyho. Slovo dalo slovo a po posvěcení celého nápadu vedením věznice začala spolupráce. „Určitě panovaly jisté obavy, ale určitě ne mezi mnou a paní ředitelkou. Odsouzení do školy chodí už nějakých pět let, vždy jen o víkendech nebo o prázdninách. Všichni si zvykli,“ přiblížil Nagy.

Základní škola Rýnovice není jediným místem, kde místní vězni přiloží ruku k dílu. V nedávné době pomáhali například i v Zásadě při závodech psích spřežení nebo v Domově důchodců Jablonecké Paseky. „Opakovaně se také zapojujeme do náročné údržby mokřadní louky na okraji Zásady, která byla v roce 1989 vyhlášena chráněnou krajinou památkou. Na rozlehlých podmáčených lučinách zde odsouzení sekají trávu v těžko přístupném terénu, kde není možné používat motorizovanou techniku, a odklízejí nežádoucí porost, který je nutný odstranit k záchraně vzácných a chráněných rostlin,“ doplnila Králová.