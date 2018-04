Víc se potím ve škole a plánuji další olympiádu, říká biatlonistka Davidová

Jablonec n. Nisou – „Byla jsem na dovolené na Bali a na okolních ostrovech. Bylo tam teplo, pohoda. Cestovali jsme. Je tam spousta krásných míst. Dvanáct dní bylo super. Ale už jsem se domů těšila, kupily se mi tady povinnosti do školy,“ vylíčila svůj dovolenkový čas biatlonistka Markéta Davidová.

Biatlonistka Markéta Davidová slavnostně odpálila první domácí zápas baseballistů Blesku. A vedle si zkušeně.Foto: Deník / Dagmar Březinová

Stále usměvavá, nadějná závodnice se zhostila důležitého úkolu. První domácí baseballový zápas týmu Blesk zahájila nadhozem.

Baseballisté připravili pro příchozí totiž lákavý program. Před zápasem vystoupily dvě skupiny mažoretek z jabloneckého Domu dětí a mládeže Vikýř a zazněla také státní hymna. A právě zlatým hřebem domácí premiéry byla přítomnost biatlonistky Markéty Davidové. Ta odstartovala sezónu na domácím hřišti spolu s primátorem Jablonce Petrem Beitlem.

Co vy a baseball, byla jste nervózní v důležité funkci?

Určitě byla, abych jim to nezkazila. A navíc se na mne přišli podívat kamarádi, protože vědí, že já a míčové sporty, to nejde dohromady. Ale snad to vyšlo. Ale ten sport se mi moc líbí. Ještě v janovském oddíle jsme hráli softbal. Byl fajn.

Vrátila jste se z dovolené. Chybí vám už biatlon?

Vždycky se těším na pauzu, ale po týdnu si říkám, že bych měla něco dělat, proběhnout se, jít do posilovny. Ale pořádná zátěž, to chvíli trvá, než začne chybět.

Jak se ohlížíte za svojí sezónou, jak ji hodnotíte?

Nehodnotím ji, chci spíš, aby se moje výkony posouvaly dál a aby to pro mne byla laťka k odrazu dál. Hlavně nespadnout níž.

Jaká to tedy pro vás je laťka?

Myslím, že výkonem na olympiádě určitě vysoká. Troufám si říct, že tam se mi to v dané chvíli povedlo, bylo to moje maximum, které jsem předvedla.

Takže plánujete další OH?

Určitě ano, alespoň jednu chci ještě absolvovat.

Od května začínáte přípravu?

V prvním týdnu už si půjdu trochu zastřílet a zaběhat. Pak už to ale dostane svůj řád a dostaneme pokyny, jak bude celá příprava probíhat. Začne mi pak zase pravidelný kolotoč.

Co biatlon a škola, jde to?

Teď právě mám zkouškové období. Studuji Zemědělskou univerzitu v Praze. A tento týden mám dvě důležité a těžké zkoušky. Snad se mi povedou napoprvé. Dnes ještě jdu na Lyžarský ples a pak se začnu učit. Zkoušku mám ve středu. Je toho ve škole hodně.

Kde se víc zapotíte, na biatlonové trati nebo ve škole?

Teď spíš ve škole, protože v biatlonu mám alespoň trochu představu, jak by to mohlo dopadnout. Ale ve škole nevím, jaká padne otázka, jakou náladu bude mít zkoušející, jestli jsem se to dobře a dost naučila.

Čeho si víc ceníte, výsledků na olympiádě nebo na juniorském mistrovství světa?

To se nedá porovnat, vždycky to bylo za jiných podmínek. Největší radost jsem měla z toho, že jsem se dostala na olympiádě do masáku (běh s hromadným startem) a pak také ze zlata z mistrovství světa juniorů.

Skočila jste vlastně mezi dospělé závodnice…

To ano, uvidíme, jak se to projeví na svěťáku, jak se přemele složení. Někteří závodníci a závodnice po olympiádě skončili. A naopak někteří mladí začnou.

Co říkáte na to, když o vás mluví jako o budoucí Gábině Koukalové? Jak to vnímáte?

Tak to vůbec nevnímám. Ona toho dokázala hrozně moc. Přede mnou je ještě dlouhá cesta. Znám takové závodnice, které taky vyhráli mistrovství světa, ale protože se dál pak jejich kariéra nevyvíjela tak, jak si představovali, tak skončili.