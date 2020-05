Za zvýšených hygienických opatření a v omezeném počtu vyrazily děti po více než dvouměsíční pauze opět do školy. Alespoň ty z prvního stupně základních škol. Doplnily tak žáky devátých tříd, kteří se do školy vypravili už před čtrnácti dny, aby se mohli připravit na přijímací zkoušky na střední školy. Jde o další vlnu rozvolňování opatření proti šíření koronaviru.

Před školami se v pondělí každých pět minut tvořily hrozny dětí vždy z jedné třídy, lépe řečeno z jedné skupiny. Většinou jich bylo deset až patnáct, což je limitní stav. Někdy ale přišlo do třídy žáků pět, šest.

Docházka není do konce školního roku povinná, rodiče děti poslali do škol dle svého uvážení. Před znovuobnovením výuky byli názorově rozděleni. „Když jsme to vydrželi dva měsíce, měsíc už to dáme. Navíc žijeme v domě dokonce i s mými prarodiči, nechceme je ohrozit,“ popsala matka žáka páté třídy Veronika.

Jiný názor měla čtyřicetiletá Lenka, která svého syna odvedla první den do Základní školy Liberecká v Jablonci. „Doma jsme školu stíhali s vypětím všech sil, do toho zaměstnání a další starosti kolem domácnosti. Jsem ráda, že syn do školy jde,“ přiblížila.

Parta pěti kluků čekající na svou učitelku se ale shodla, že už to doma snad mohli vydržet. „Mamka i taťka ale říkali, že už potřebuji školu jako sůl. Sám bych asi nešel, ale zase jsou tady kluci, které rád vidím,“ vylíčil jeden z hloučku.

Před Základní školou Liberecká se žáci před osmou hodinou řadili do skupinek podle tříd. Vždy po několika minutách vyšel učitel či učitelka a třídu, či spíše její torzo, odvedl do šaten, kde se děti převlékly tak, aby se nesetkávaly s žáky dalších tříd a poté zamířily přímo do třídy.

Do školy sem přišlo více než dvě stě žáků prvního stupně, tedy něco mezi šedesáti a sedmdesáti procenty. „Uspokojili jsme všechny žáky, za které podali rodiče přihlášku. Nikoho jsme neodmítli, maximálně mají někteří žáci jiného učitele,“ přiblížil ředitel ZŠ Liberecká Martin Chytka.

O něco menší zájem projevili rodiče dětí navštěvující Základní školu Mozartova. Sem vyrazilo cirka 40 procent dětí. „Nakázaná opatření se nám daří dodržovat. Pomůcky, mezi nimi například stojany s dezinfekcí, získala škola od magistrátu, máme velký objekt, kde se děti rozptýlí,“ popsal ředitel Karel Opočenský. Ani s organizací žáků do maximálně patnáctičlenných skupin neměli problém. Jen ze tří prvních tříd utvořili dvě skupiny.

Přibližně polovina dětí přišla do Základní školy Kokonín, nikoho tu neodmítli. „Nařízení se dají splnit vcelku v pohodě. Zatím jediný problém, který jsem zaregistrovala, je dodržování času příchodu dětí té které třídy. Vše další monitorujeme a vše vyhodnotíme pro příští týden,“ sdělila ředitelka kokonínské školy Lea Šmídová.

Ani na vesnických školách přihlášené žáky neodmítali a když, tak ve výjimečných případech. Třeba v Pěnčíně dorazila do školy cirka polovina žáků prvního stupně a většina dětí se těšila ze své třídní učitelky.

V Plavech přišlo do školy dokonce 42 z celkového počtu 50 dětí. „Snažíme se, aby děti naskočily do školy jako před uzavřením. Kdo měl zájem, do školy mohl,“ doplnila ředitelka ZŠ Plavy Marie Navrátilová.