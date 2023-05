Je jich deset, od pondělí vymýšlí, kreslí, řežou a pracují s dláty. V Desné v Jizerských horách probíhá další ročník Sympozia Desná 2023.

Desná, sympozium, dřevosochání, 2023 | Video: Sedlák Jan

Většina z řezbářů navštěvuje zdejší setkání opakovaně. Poprvé sem ale přijel ze Cvikova Jan Týma. „Vyrábím křeslo, za nímž stojí dvě postavičky z filmu Strážci galaxie, konkrétně Groot, což je tvor ze dřeva, a Rocket Raccoon, což je inteligentní mýval,“ popsal svou práci. A jak se na Sympozium dostal? „Znám tady pár kluků, ti mě vyhecovali, ať také jedu. Vyřezáváním dřevěných soch se živím, tak teď udělám něco pro dobrou věc,“ doplnil.

Narazil tím na fakt, že Sympozium Desná je každoročně ukončeno aukcí výtvorů, jejíž výtěžek jde na dobrou věc. Letos přispějí řezbáři na opravy střechy Riedelovy vily, která je v havarijním stavu. „Vila je kulturní památkou, střecha je velmi členitá, bohužel jí už notně protéká. Protože rekonstrukce bude stát více než deset milionů korun, bude částka z aukce spíše symbolická. V průměru se výtěžek pohybuje kolem 150 tisíc korun,“ poznamenala vedoucí Kulturního a informačního centra Desná Lenka Neumannová. Centrum sídlí právě ve zmíněné vile.

Zahradou u vily nyní zní motorové pily zakusující se do velkých polen z velkých kmenů převážně listnatých stromů. Osm mužů a dvě ženy se snaží ze syrového dřeva vyřezat a vydlabat tvar podle svého nápadu. A tak se pomalu ale jistě klube z kmenu obří květináč na noze, žirafa, trpaslík nebo lavičky a křesla. „Před lety jsem projížděla Desnou a zaujalo mě, co se na zahradě Riedelovy vily děje. Jak jsem viděla, že vyřezávají sochy, hned jsem si to zkusila. Od té doby jsem tady každý rok,“ popsala příležitostná řezbářka Milena Bauerová z Jablonce nad Nisou, která se v civilu stará o dramaturgii známého klubu Na Rampě.

Jak říká, dřevořezbáři dopředu neví, co budou tvořit. „Záleží na dřevu. A také na tom, zda nemá uvnitř kazy. Jeden rok jsem dělala takovou kouli, nakonec jsem jí ale přejmenovala na Třířetězovku, protože jsem na ní zničila tři řetězy na pilu. Ve dřevě byly zarostlé nějaké skoby. Zřejmě to bylo dřevo ze zahrady a ti majitelé do ní kdysi něco natloukli,“ pousmála se Bauerová.

Tradiční figurou dřevosochání v Desné je Josef „Jožka“ Indra z Velkých Bílovic u Břeclavi. „Cesta z domu sem na zahradu je dlouhá přesně 357 kilometrů a čtyři sta metrů, už to za ty léta, co sem jezdím, znám nazpaměť.“ Vyučený frézař vynechal jediný ročník Sympozia Desná, už ani neví proč. Do Desné podle svých slov jezdí rád. Nehodlá v tom skončit ani v důchodu, do kterého právě vstoupil. „Už jsem tady takový inventář,“ pousmál se Indra.

Aukce děl proběhne již tradičně v sobotu 20. května v 17 hodin přímo na zahradě vily, ve 21 hodin pak vypukne vernisáž všech soch za svitu svící. V pátek a v sobotu tu proběhnou ukázky řemesel a koncert kapel Jen Tak Band a Kompress Rock.

Oprava vily startuje

Riedlova vila v Desné čeká na velkou rekonstrukci. Město se na ni snažilo získat dotace z Norských fondů ve výši 30 milionů korun. Z regionu však byl úspěšnější Železný Brod s projektem Spojeno sklem. „Bohužel jsme neuspěli. Protože ale část střechy Riedelovy vily je v havarijním stavu, musíme s rekonstrukcí začít,“ sdělil tajemník desenské radnice Jaroslav Müller. Do střechy v návětrné straně totiž zatéká.

Město tedy rekonstrukci rozdělilo do etap. Nejprve se musí opravit havarijní stav střechy. „V příštím týdnu předáváme stavbu zhotoviteli. Letos opravíme horší část střechy, příští rok tu druhou. Celá akce nás vyjde na 12 milionů korun s tím, že jsme na letošní etapu získali milion korun od Libereckého kraje,“ popsal starosta Desné Jaroslav Kořínek. V dalších letech by měla být vyměněna okna, pak dojít na rekonstrukci fasády. V dalších krocích je v plánu i obnova interiéru.

Zdroj: archiv města DesnáHISTORIE RIEDELOVY VILY



Riedelova vila stojí na místě někdejších vodoléčebných lázní Dr Josefa Schindlera. Nechal si ji v roce 1895 postavit syn sklářského krále Josef Riedel mladší. Právě v tomto roce Josef Riedel senior zemřel, ale narodil se syn Walter. Když Josef Riedel junior v roce 1924 zemřel, zanechal velké dědictví svým dvěma synům Waltrovi a Arnnovi. Walter Riedel částečně vnitřně a u vchodu vilu v roce 1927 přestavěl. Žily v ní tři generace Riedelů až do roku 1945, kdy byl majetek zkonfiskován. Dnes je ve vile městské kulturní, vzdělávací a informační středisko, jsou zde uloženy městské kroniky. Je zde také stálá expozice historie Desné.