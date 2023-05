VIDEO: Svrab dohání i jablonecké bezdomovce, pomoci má sprchomat

Svým způsobem jde o unikátní projekt. Jakýkoli člověk může ve všední dny zazvonit na zvonek azylového domu v Jablonci nad Nisou, vyzvednout si klíček a jít se vysprchovat do speciální buňky. Má na to přibližně 20 minut. V provozu bude sprchomat od 8 do 15 hodin každý všední den. Samozřejmostí a nutností je domluva s pracovníkem azylového domu.

Zařízení se sprchou a toaletou se nachází v těsném sousedství azylového domu v Jablonci nad Nisou. | Video: Sedlák Jan