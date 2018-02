VIDEO: Tři honičky. Tři zadržení cizinci v kradených autech

Liberecký kraj - Na dvě desítky policejních hlídek se zapojilo do pronásledování cizinců, kteří ujížděli skrz Liberecký kraj v kradených autech.

Marně se trojice cizinců minulý týden pokusila převést přes Českou republiku drahá vozidla, která ukradli v Německu. Po zběsilých honičkách s policisty skrz Libereckým krajem skončila trojice zlodějů ve vazbě.

U ZÁTARASU NABOURAL

„Ve středu dopoledne jsme dostali informaci o dvou odcizených vozech BMW ve Spolkové republice Německo. Vzhledem k předchozím případům bylo možné předpokládat, že Česká republika je pro řidiče těchto vozidel tranzitní zemí a případné odcizené automobily budou přes naše území jen přejíždět a pokračovat dále do okolních států,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.



Policejní hlídky tak byly v pohotovosti. Netrvalo to ani dvě hodiny a jedno z kradených aut se objevilo u Jablonného v Podještědí, odkud jeho řidič ujížděl směrem na Rynoltice. Prvnímu zátarasu se šofér černého BMW vyhnul, přičemž naboural jiné auta, a ve zběsilé jízdě pokračoval dál na Liberec.



Jeho osud se zpečetil až v Jitravě, kde byl vytvořen zátaras z policejních vozů a kamionu. „Řidič BMW po zastavení okamžitě vyběhl z vozu, ale po několika metrech byl policisty zadržen. Na jednatřicetiletého cizince byl vydán evropský zatýkací rozkaz a muž, který řídil pod vlivem drog, byl vzat do vazby,“ dodal Vojtěch Robovský.



I přesto, že se do pátrání po dvou vozidlech BMW zapojily téměř dvě desítky policejních hlídek, na území Libereckého kraje bylo zadrženo pouze jedno.

V síti policistů však během středy skončili další dva cizinci v kradených autech, tentokrát Audi. Hodinu po poledni jejich rychlá jízda vzbudila pozornost hlídky v Mimoni, odkud auta mířila na Noviny pod Ralskem.

POVOLENOU RYCHLOST PŘEKROČILI O STOVKU

Jakmile se policisté rozhodli vozidla zastavit, řidiči obou z nich sešlápli plynové pedály a začali s auty ujíždět.

„Řidiči Audi nejen, že svou agresivní a velmi nebezpečnou jízdou přejížděli do protisměru, nerespektovali dopravní značení a rychlostní limity, ale nereagovali na výzvy k zastavení,“ popsal policejní mluvčí. V úsecích, kde je povolena rychlost 70 km za hodinu, projela dvojice aut téměř 170 kilometrovou rychlostí.

Do pronásledování se zapojily další čtyři policejní hlídky. V Dubnici vytvořily policejní vozy zátaras, před kterým tmavě šedé Audi zastavilo a otočilo se do protisměru, zřejmě proto, aby policistům znemožnilo pokračovat za modrou ujíždějící Audinou. Policisté řidiči šedého Audi v hodnotě přes 600 tisíc korun, zahradili únikovou cestou a muže okamžitě zadrželi.

„Provedená zkouška na přítomnost drog byla pozitivní a 36letý cizinec tak putoval do policejní cely a následně do vazby. Za podílnictví, obecné ohrožení a legalizace výnosů z trestné činnosti, mu hrozí trest odnětí svobody od tří do osmi let,“ doplnil Vojtěch Robovský.



Stejně dopadl i 31letý řidič druhého vozu Audi v hodně přes půl milionu korun, které bylo nahlášeno jako kradené v Německu. Cizince zadrželi zanedlouho v obci Druzcov, kde najel do slepé uličky.



„Ani v tomto případě, zřejmě jen shodou náhod, nedošlo z důvodu nebezpečné a velmi agresivní jízdy obou cizinců za volanty sportovních aut k újmě na zdraví ostatních účastníků silničního provozu,“ podotkl policejní mluvčí.



Policisté v Libereckém kraji během loňského roku evidovali 35 případů, při nichž pronásledovali řidiče v ukradených vozech.