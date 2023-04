Řidiči musí v Jablonci nad Nisou počítat s dopravním omezením, cesta do centra se ale paradoxně zkrátí.

Jablonec opět svírají uzavírky. | Video: Sedlák Jan

V Jablonci nad Nisou naplno propukly stavební práce na silnicích. Nejmarkantněji to poznávají řidiči jedoucí do Jablonce ze směru od Železného Brodu nebo Prahy. Oba dva směrové pruhy na ulici Pražská obsadili stavbaři. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tady začalo s opravou mostu vedoucího nad železniční tratí.

VIDEO: Jablonec opět svírají uzavírky, zavřená je Liberecká, přivřená Pražská

Osobní a autobusová dopravu je svedená z ulice Pražská do ulice V Aleji, kde ŘSD nechalo upravit pro plynulý provoz zpomalující prahy. Po dokončení opravy mostu bude ulice V Aleji uvedena opět do původního stavu. Kdo zná Jablonec, tak ví, že touto objížďkou si řidiči jedoucí do centra města cestu paradoxně zkrátí.

Zcela uzavřena kvůli rekonstrukci tramvajové trati je v těchto dnech i ulice Liberecká, což způsobuje problémy řidičům mířícím do krajského města.