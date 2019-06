Tisíce zhlédnutí. A důrazný zápor železnobrodské radnice. Desítky lidí sdílely na sociálních sítích videoreportáž, kterou natočili členové České pirátské strany ze Železnobrodska. Městský opoziční zastupitel Jan Tempel v ní vstoupil na pozemek někdejší skládky v Propastném u silnice směrem na Koberovy. Našel tu suť, asfalt, ale i cedulku s textem o demolici bývalé fabriky v centru města. Budovy někdejšího podniku společnosti Exatherm se loni zbouraly a suť s obsahem rtuti skončila na skládkách nebezpečného odpadu.

Video najdete ZDE!

To se ale Pirátům právě kvůli nalezené ceduli nezdá. „Doufáme, že na skládce neskončila i stavební suť, která se měla odvézt na skládky nebezpečného odpadu,“ podotkl Tempel.

PIRÁTI VS. RADNICE

Piráti navíc v reportáži argumentují tím, že skládka byla v místě zakázána už na sklonku minulého století. Vzorky suti hodlají nechat přezkoumat odborníky. Zároveň se podívají na to, zda nebyly porušeny podmínky dotace na sanaci fabriky.

Železnobrodská radnice se proti reportáži ohradila a zveřejnila i dokumenty týkající se jak samotné bývalé skládky, tak závěrečnou zprávu o sanaci areálu Exathermu. Z nich vyplývá, že radnice pronajímá bývalou skládku společnosti Technické služby města Železný Brod, která tento prostor využívá jako deponii materiálu. Tuto činnost mají povolenou od roku 1999, znovu potvrzena pak byla v říjnu roku 2018.

Deponie odpadů – zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadu funguje dle schváleného provozního řádu. S povoleními souhlasily všechny dotčené orgány včetně odboru životního prostředí Libereckého kraje. „Materiál ukázaný ve videu tudíž může být v tomto prostoru deponován. Jedná se o materiál, který bude dále využit při opravách a stavební činnosti města – ve snaze šetřit a neplýtvat,“ popsal starosta Železného Brodu František Lufinka.

Vedení radnice zaskočila forma zveřejnění reportáže. „Opravdu není korektní, že zastupitel města nezvedne telefon, nenapíše e-mail nebo zprávu a nezeptá se, pokud potřebuje jakoukoliv informaci. Je těžko pochopitelné, proč raději věnuje tolik energie a času natáčení videa, kde podsouvá veřejnosti názor o pochybení města, jeho úředníků i dodavatelské firmy, aniž by si předtím jakkoliv ověřil informace u věrohodných zdrojů,“ reagoval Lufinka. Radnice zároveň vyzvala Piráty, aby reportáž ze své facebookové stránky stáhli.

„Lživé informace by se měly dementovat a my musíme hájit naši čest i čest našeho města, jelikož nechceme, aby toto video dále kolovalo po sociálních sítích a vytvářelo mylný dojem pochybení. Správně by tak měli učinit autoři videa, ale tohoto jsme se do dnešního dne nedočkali,“ doplnil místostarosta města Ivan Mališ. Reportáž byla včera odpoledne stále volně ke zhlédnutí.

Ekologickou likvidaci areálu bývalého Exathermu provedla v roce 2018 firma AVE CZ na základě výběrového řízení a z 85% ji hradila dotace EU. Celý projekt prošel před vyplacením dotačního příspěvku kontrolou poskytovatele. Z toho podle města vyplývá, že na projektu by neměla být pochybení. Areál Exathermu prošel ekologickou sanací za dodržení všech pravidel. „Informační cedule vyobrazená ve videu byla ještě zhruba minulý měsíc vyvěšena v blízkosti in-line dráhy, poté zmizela,“ doplnil Lufinka.

A Piráti? „Další vyjádření připravujeme,“ zněla jejich reakce.