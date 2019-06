Liberecký kraj, Varnsdorf /FOTO/ – Závody vodicích psů vyhrála fenka Kaya z České Lípy s paničkou Zuzanou.

Najít dveře, schody, přechod, lavičku, převést bezpečně přes silnici, vyhnout se překážkám, podat spadlé klíče nebo peněženku – to vše a ještě mnohem víc musí umět správně vycvičený vodicí pes. Kromě toho je i nenahraditelným parťákem pro nevidomé a členem rodiny. Psi, kteří se spolu se svými pány zúčastnili letošního závodu ve Varnsdorfu, pořádaného spolkem Život jde dál, to vše zvládli na jedničku. Vítězství nakonec putovalo do České Lípy.