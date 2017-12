Vítězný maják už dětem svítí na uličku ke dveřím družiny

Jablonec n. N. – Jablonecká ZŠ Mozartova uspěla v celostátní soutěži Srdce s láskou darované.

Už svítí! Děti z jablonecké ZŠ Mozartova uspěly v celostátní soutěži Srdce s láskou darované v kategorii o zvláštní cenu Originální design.



Družina Základní školy Mozartova má ve znaku maják, světlo pro bezpečnou plavbu námořníků. A ten teď svítí na uličku ke dveřím družiny. „Nadšení dětí je neuvěřitelné, Maják je prostě jejich. Ráno přijdou do třídy a už hlásí, jak celou ulicí pozorovali s mamkou světla Majáku, která je přivedla k naší družince. Například malý Lukášek mi vyprávěl, že Maják vidí z pokojíčku a běhá k oknu a kontroluje, jestli svítí,“ popsala vychovatelka Marcela Vaníčková.

Ostatně, ona k majáku děti popostrčila, když jim přiblížila soutěž Srdce s láskou darované. Konkrétně kategorii Světlo na cestu.

„Bylo nám hned jasno, kam lampu postavit, protože budova naší družiny se sice nachází blízko ulice s takovými velkými lampami, ale odděluje ji vysoký živý plot a ulička ke dveřím je tmavá a strašidelná,“ komentují vznik nápadu autoři.



Děti se do projektu vrhlya během chvíle bylo na stole hned několik návrhů – maják, ale i fotbalový míč nebo pastelky. Maják samozřejmě vzhledem ke znaku družiny v kolektivu vyhrál. „Tak jsme začali malovat majáky, nejdříve každý navrhl svůj a pak jsme vytvořili jeden velký společný,“ popsaly děti.



„Výroba majáku zabrala asi 200 hodin, vysoký je zhruba jeden metr a váha asi 25 kilogramů,“ popsal majitel dodavatelské firmy Jan Filák.

Konečný návrh zpracoval průmyslový designér Martin Tvarůžek. Na tvorbě Majáku se podílelo osm třeťáků a dvaadvacet prvňáků. Děti už jsou dnes o rok výš, a tak vzhledem ke kapacitám družiny jako čtvrťáci už do družiny chodit nemohou, i když by o to moc stály.

Soutěž Srdce s láskou darované vyhlašuje časopis Age, přihlásit se do ní mohou kolektivy z mateřských a základních škol, družin, dětských domovů, ZUŠ, mateřských center apod. Cílem je podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta. Letos proběhl její třetí ročník, zatímco zvláštní cena Světlo na cestu se udělovala podruhé.