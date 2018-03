Vlajky na podporu Tibetu letos vyvěsí padesátka obcí

Liberecký kraj - Kampaň tradičně podpoří i Liberecký kraj. Z okresních měst jen Liberec a Semily.

Vlajka pro Tibet. Ilustrační fotoFoto: Deník/Michal Fanta

Výročí tibetského národního povstání, které se stalo symbolem boje proti porušování lidských práv a svobody, připomenou o víkendu mnohá města a obce vyvěšením tibetské vlajky. V Libereckém kraji tato vlajka v sobotu 10. března zavlaje na 49 úřadech.

Pošesté v řadě kampaň podpoří i Liberecký kraj. „Odsouhlasili to radní a vlajku vyvěsíme už v pátek,“ potvrdila mluvčí kraje Markéta Žitná. V celé republice letos vlajku vyvěsí jen pět ze 13 krajů. Z okresních měst toho Libereckého se přidá jen Liberec a Semily. V České Lípě vlajka vlála naposledy v roce 2014, další rok už ne. Radnice to zdůvodňuje tím, že se nechce pouštět do vyjadřování stanoviska k zahraničně politickým otázkám.

Názor letos změnili třeba v Harrachově, kde loni vlajku po šesti letech nevyvěsili. „V loňském roce můj návrh rada neschválila. Letos bylo vyvěšení schváleno nadpoloviční většinou radních. Na důvod jsem se popravdě neptala,“ uvedla starostka Harrachova Eva Zbrojová.

Do dějin Tibetu se 10. březen 1959 zapsal jako tragický den. Při povstání proti čínské okupaci zemřelo přes 80 tisíc Tibeťanů, dalších více než milion jich zemřelo ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru v následujících letech. Tragédii si svět připomíná od poloviny 90. let minulého století symbolickým vyvěšením tibetské standarty vždy v den povstání.

Proti potlačování lidských práv

Akce, která vznikla v západní Evropě, přerostla v jednu z nejvýznamnějších celosvětových kampaní na podporu ochrany lidských práv. Organizátorem akce v ČR je Občanské sdružení Lunghta a Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně již od roku 1996, aby vyjádřila nesouhlasný postoj k potlačování národnostní svobody.

Akci podporují také školy. V Libereckém kraji to bude například ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou, Gymnázium Ivana Olbrachta v Semilech nebo školy v Rynolticích a ve Vrchlabí.