Tratě, kde by se vodíkové vlaky mohly objevit nejdříve a kde by byly technicky a ekonomicky vhodným řešením proti současným technologiím, má vytipovat studie, na které se podílí Výzkumný ústav železniční (VUZ). Navrženo bylo celkem 16 tratí. „Pro pilotní analýzu, kterou bude provádět norský partner Sintef, byla vybrána trať Ústí nad Labem – Děčín – Česká Lípa – Liberec o délce 113 km. U té provede Sintef posouzení technické a ekonomické vhodnosti vodíkových vlaků na této trati a následně budou podle výsledků této analýzy revidovány parametry výběru trati,“ uvedla mluvčí VUZ Radka Pretlová.

Vodíková lokomotiva prošla už v minulosti testy na zkušebním okruhu Výzkumného ústavu železničního, v první polovině letošního roku by se údajně mohla jednotka od firmy Alstom podle serveru Zdopravy.cz představit také na tratích v Česku. Kdy ale vyjede na studií vybraných tratích, zatím není jasné.

Projektu, který nese název Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích, se kromě VUZ účastní také Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, norský Sintef a vede jej společnost ÚJV Řež. Financován je z norských fondů, probíhat má do roku 2024.

„V rámci projektu bude provedena technicko-ekonomická analýza vybraných regionálních tratí a porovnání jednotlivých pohonů vlaků, tedy nafty, baterií, vodíku a hybridního pohonu. Výsledky umožní identifikovat preferované oblasti s příznivým technologickým, ekonomickým a environmentálním výsledkem pro nasazení vodíkových vlaků a nahradit budoucí vyřazené dieselové vlaky z provozu na neelektrifikované železnici,“ prezentoval VUZ, který má právě na starosti sběr dat a jejich vyhodnocení pro výběr vhodných tratí.

Vodíkové vlaky se stávají stále zajímavějšími nejen kvůli ekologii, ale také kvůli neustále rostoucím cenám elektřiny a pohonných hmot. Důležité pro jejich kvalitní fungování ale prý také bude vybudování dostatečné infrastruktury. „Vodík je za stávající situace nárůstu cen elektrické energie ekonomicky zajímavá alternativa pro diesel. Do budoucna mimo jiné umožňuje propojit elektrifikované a neelektrifikované tratě. Při vhodně zvolené síti čerpacích stanic může být vodík ‚krizovým‘ pohonem při plošném výpadku elektrické sítě po razantním omezení provozu dieselu,“ řekl serveru Zdopravy.cz předseda představenstva VUZ Martin Bělčík.

Podle expertů je možné očekávat větší rozvoj vodíkové technologie a rozšíření na železnici také kvůli ekologickým cílům, které si Evropská unie nastavila do roku 2030. Proti razantnějšímu nástupu vlaků na vodík stojí zatím stále vysoká cena v porovnání s běžnými technologiemi.

Deníkem oslovení cestující by modernizaci přivítali. „Pokud to bude spolehlivé, tak proč ne. Staré naftové lokomotivy jsou hodně neekologické, hodně znečišťují. V budoucnu se určitě budou muset vyměnit. Tohle by mohla být dobrá varianta,“ myslí si například Pavla Beranová, která vlakem často cestuje. „Pokud se to dobře otestuje, bude to stejně výkonné a bude to bezpečné, tak jsem pro,“ přidal se další pravidelný cestující Milan Klimeš.

Po trati z Ústí nad Labem do Liberce, na níž by vodíkové vlaky v testovacím režimu měly vyjet jako první, budou následovat další. Mezi aktuálně vybranou šestnáctkou jsou také úseky z Kolína do Šluknova, z Prahy a Pardubic do Liberce nebo trať z Plzně do Mostu.

Vodíkové vlaky se v Evropě těší stále většímu zájmu. Po několikaletém testování je letos na jaře zavedou do běžného provozu v Německu na 123 kilometrů dlouhé trase mezi dolnosaskými městy Cuxhaven a Bremerhaven. Testují se také v Itálii, Nizozemí a Rakousku. Letos začnou v testovacím provozu jezdit také z francouzského Lyonu.