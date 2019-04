Dnes je jméno Vlastimila Dlaba vyslovováno s úctou a respektem na univerzitách po celém světě. Přednášel na univerzitách od Japonska, Číny, Ruska, přes Francii, Německo, Anglii, až po USA, Mexiko, Brazílii a Jižní Afriku, abychom jmenovali některé z nich. Dlouhodobě působil v Súdánu, Austrálii a své nynější vlasti Kanadě. Ale rád se vrací na místa svého dětství, do malé vesničky Bzí u Železného Brodu.

Jaké bylo vaše dětství?

Měl jsem štěstí, že jsem dětství prožíval v širokém rodinném kruh. Můj pradědeček, pan Brožek, vrchní zahradník frýdlantského zámku vybudoval ve Bzí známé zahradnictví, což bylo pro malého kluka království. Patrně jsem se učil rád nové věci. A tak, když jsem šel tady do Bzí do školy, uměl jsem číst, psát, počítat. Myslím si, že mě proto první třída z vyučovacích osnov moc nedala. Od druhé třídy byla ale škola zcela jiná, mnohem zajímavější.

Kdo nebo co na vás mělo největší vliv?

Největší vliv na mé začátky měl ale můj otec. Naše soupeření v každém ohledu, ať to byly šachy, ping-pong či cokoli jiného, ale především v louskání různých příkladů a záhad. Bylo to mnohdy napínavé a poučné. Vzpomínám si, jak jsme spolu budovali pravidla zacházení se zlomky.

Pak jste odešel na gymnázium…

… do Turnova. To se psal rok 1943. Byla válka, českých gymnázií bylo pomálu v Turnově, Jičíně, pak až v Mladé Boleslavi, Hradci Králové. Byla velká náhoda, že na školu do Bzí přišel osvícený pan řídící František Rieger, který přesvědčil mého otce, aby mne přihlásil do soutěže vypsané v tehdejších Pojizerských listech na pět volných míst v turnovské sekundě. Zkoušky se týkaly všech předmětů včetně tělocviku a náboženství.

Jak jste toto období prožíval?

Když jsem byl povolán ke zkoušce z matematiky, strnul jsem. Běžel jsem k tatínkovi zjistit, co je to ta matematika. Ale tatínek také nevěděl. Pro nás na vesnici to byly vždy počty. Zkoušky jsem udělal, ale v pořadí jsem zůstal šestý. Gymnázium mi nabídlo místo v primě a panu řídícímu se podařilo přemluvit tatínka, aby mne tam zapsal.

Po studiu na matematicko fyzikální fakultě Karlovy univerzity a práci na fakultě Karlovy univerzity jste vyhrál v roce 1959 konkurz a vydal jste se na pět let na univerzitu v súdánském hlavním městě Chartúmu. Vzpomenete si na první dojmy?

Především je nutné si uvědomit, že znalosti o Africe v Československu byly srovnatelné se současnými znalostmi o Měsíci. Jedinou dostupnou literaturou byly zápisky inženýra Hanzelky a Zikmunda a ty byly dost daleko od pravdy. Abych byl stručný, uvedu jednu epizodu. Na chartúmskou univerzitu jsem přiletěl zároveň se sympatickým Angličanem ekonomem. Měly na nás čekat nové moderní domy v předměstí Burri, ale stavba se o rok opozdila. Proto nás ubytovali do bývalých ubikací britských důstojníků zvané téměř ironicky Pink Palace. Obývali jsme jednu místnost, kde byly dvě domorodé postele a dva hřebíky ve stěně. Ráno jsem měl v botě krásnou žábu.

