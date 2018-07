Po pěti letech se na Benátskou! vrátila Aneta Langerová. A pořádně si to užila

Liberec, Vesec /ROZHOVOR/ – Tisíce lidí proudily minulý týden do Vesce. Nejednalo se o žádnou výprodejovou akci, ale o jeden z největších hudebních festivalů v Libereckém kraji, který přilákal přes 40 000 návštěvníků.

Aneta Langerová zazpívala na Benátské! 2018 v sobotu odpoledne.Foto: Deník / Radek Strnad

Benátská! 2018 opět nabídla tři pódia, na kterých zazářila celá řada hudebních hvězd. Jednou z nich byla i sympatická rodačka z Benešova, vítězka prvního ročníku Česko hledá SuperStar a okouzlující zpěvačka Aneta Langerová, která rozproudila návštěvníky v sobotu odpoledne. „Už jsme věděla, do čeho jdu, a skvěle jsem si to užila,“ svěřila se po vystoupení.

Jak se cítíte po vystoupení?

Skláním se přede všemi, kdo to vydrželi v takovém horku. Na druhou stranu je lepší se trochu upéci, než aby pršelo. (smích) Jsem hrozně ráda, že jsme si zde mohli opět zahrát a zazpívat si s lidmi. Cítím se skvěle a teď si užijeme zbytek večera.

Už jste tedy někdy vystupovala na Benátské?

Je to pět let zpátky. Takže už jsem věděla, do čeho jdu, a že se jedná o trochu větší festival. (smích)

Kdo vás oslovil z letošních účinkujících?

Musím se přiznat, že jsem viděla jen sobotní program a z něho mě nejvíce oslovila Lady soul Marie Rottrová. Na tu se opravdu těším. Před pěti lety zde vystupovala Marta Kubišová, to byl také nádherný zážitek. Jsem ráda, že jde festival i tímto hudebním směrem.

Co vás ještě čeká v létě?

Už máme něco za sebou, jezdíme teď o víkendech letní festivaly, takže jsme neustále v tahu. (smích). Čekají nás samé krásné zastávky, v srpnu to bude Ladná Čeladná 2018, Slavonice Fest, Litovelský otvírák či Jevíčská pouť 2018. A na podzim vyrážíme na turné.

Vystupujete raději na festivalech, nebo si více užijete vlastní koncert?

Není nad to mít vlastní koncert. V momentě, kdy víte, že na vás přijde určitý počet lidí, jdou si to užít a zazpívat si s vámi písně, které znají a mají rádi. Pro mě jako pro ženu je to mnohem intimnější a příjemnější atmosféra. Festival má taky krásnou atmosféru, ale úplně jinou.

Jak vybíráte písně, které zazní? Přece jich už máte na svém kontě dost.

Udělali jsme rázný řez, takže mám na playlistu jen písně, které chci zpívat. Vyřadili jsme spoustu známých písní, ale pro mě je důležité, abych to na pódiu byla já, pak mě to baví a užijí si to i fanoušci.

Máte nějaký projekt, který byste ráda přiblížila?

Spolupracovala jsem na audioknize s Bárou Hrzánovou. Ona ji namluvila a já k ní udělala menší skladby, které mluvené slovo doprovází. Jedná se o naši oblíbenou knihu Pane Bůh, tady Anna, kterou bych ráda všem doporučila.