Na Ještědu se opět lyžuje

Večerní lyžování je po několika dnech zpět. Provozovatelům sjezdovek na Ještědu pomohlo mrazivé počasí. Od pátka se mohou lyžaři vydat na večerní lyžování, které probíhá od 18 do 21 hodin, pokladna se otevírá už v 17:30. K dispozici je 1, 5 km dlouhá sjezdovka s LED osvětlením. Pro nákup skipasu je potřeba doložit bezinfekčnost.

To znamená předložit doklad o očkování,prodělání covid-19, od kterého neuplynulo víc než 180 dní nebo potvrzení od lékaře v případě nedokončeného očkování. Děti mladší 12 let nemusí bezinfekčnost dokazovat, od 12. do 18. roku stačí maximálně 72 hodin starý negativní PCR test.Lyžaři se vrátili také do Jizerských hor, kde na trasách magistrály leží v nejvyšších polohách hor 10 až 12 cm nového sněhu.

„Rolba dopoledne vyjela utáhnout tratě, většina projetých míst je na hladko (bez stopy). Vyrazit můžete na okruh 50 km kolem Olivetské Hory a Přítoku, nebo Magentová stopa a Souš. Z důvody nižší vrstvy sněhu dbejte při jízdě zvýšené opatrnosti,“ informoval správce webu Jizerské magistrály, kde najdou zájemci aktuální informace.