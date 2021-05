„Nečekal jsem, že úředníci předloží neúplně zpracované podklady, ve kterých například chybělo vyjádření odboru životního prostředí a podobně. Vlna odporu, která se mezi veřejností zvedla, byla veliká“, řekl turnovský starosta Tomáš Hocke. Mezi občany a zastupiteli se na něj totiž obrátili i členové třistačlenného Spolku rodáků a přátel Turnova.

Ti jej vyzvali v otevřeném dopise, který podepsalo všech jedenáct členů výboru, k tomu, aby osobně jako starosta i krajský zastupitel zahájil jednání o zrušení stavebního povolení a úkonů potřebných k odstranění započaté stavby. Jako důvod uvedli to, že podle svých stanov se nemohou smířit s tím, že tato stavba ničí památné výletní místo Turnova poblíž sousoší U tří svatých, brání výhledu na panorama města, Ralska, Kopaniny a Ještědu a také nezapadá do krajiny a okolní bytové výstavby.

Tajemnice Eva Honzáková vše upřesnila s tím, že rozhodnutí libereckého úřadu má odkladný účinek. Ten stavbu posoudil jako nezákonnou a jako na „nepovolené“ na ní nesmí pokračovat další práce. Celé jednání o povolení stavby pak bude probíhat od začátku. „Tentokrát se přidám do nového řízení, budu požadovat, aby bylo doplněno vše, co v něm chybělo, aby podklady pro náš stavební úřad byly úplné. My do podobných záležitostí vstupujeme vždy až ve chvíli, kdy stávající mechanismy selžou“, řekl starosta Hocke.

„V novém jednání se mohou vyjádření domáhat také ti, kteří se domnívají, že byli opomenuti“, dodala Honzáková. Ta v závěru vysvětlila, že v novém jednání může být stavba znovu povolena, avšak nové stavební povolení také nemusí být vydáno a pak by bylo nařízeno odstranění stavby. „V takovém případě by stavebníkovi dosavadní náklady hradil stát, který by pak částku patrně soudně vymáhal na osobě, která stavbu povolila“, uzavřela Honzáková, která dodala, že takové nezákonné rozhodnutí je pak považováno za vážné pochybení.

Otakar Grund