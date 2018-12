Liberecký kraj – Během Štědrého dne a Božího hodu přijali policisté krajského operačního střediska téměř 200 oznámení.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Na tísňovou linku 158 během prvních dvou svátečních dnů lidé nahlašovali vloupání, napadání v rodině či restauracích, rušení nočního klidu, ale i blahopřání. Rovněž upozorňovali na podnapilé osoby ležící venku.

Lidé byli ale všímaví i ke svému okolí a prostřednictvím tísňové linky upozorňovali na spadlý strom, špatné sjízdnosti vozovek či znečištění komunikace provozními kapalinami. Na policisty se rovněž obrátila nešťastná seniorka z Českolipska, která si zabouchla dveře bytu. I ve spolupráci s hasiči se ženě podařilo její situaci zdárně vyřešit.

„Policisté sloužící o Štědrém dni na Integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie Libereckého kraje přijali od pondělního do úterního rána celkem 117 oznámení na lince tísňového volání. Rovněž o prvním svátku vánočním se lidé obraceli na policisty a oznamovali různé události. Policisté přijali v tento den přes osmdesát telefonátů,“ uvedla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Průměrný počet volání na linku 158 je v běžném dni (mimo svátků) zhruba 180

Kriminalisté vyjížděli k několika případům vykradených aut, rekreačních objektů nebo prodejen. Napilno měli také dopravní policisté. V pondělí došlo ke 13 nehodám, nejčastěji se bouralo na Českolipsku, a to sedmkrát. Během úterý řešili policisté 14 dopravních nehod.

Dvě nehody skončily tragicky. V pondělí zemřela u Hamru na Jezeře 60lelá řidička fiatu. Další lidský život si vyžádal karambol u Bílého kostela na Liberecku. Kolem půl jedné po poledni zemřel za volantem Jeepu řidič, kterému se zřejmě rozhoupal přívěsný vozík za autem. Poté, co se snažil udržet vozidlo na silnici, se dostal do protisměru, kde v danou chvíli jel řidič s osobním vozidlem VW. I přesto, že se mu snažil vyhnout, částečně zavadil o přívěsný vozík. Jeep pak vyjel mimo vozovku, do stráně, kde se zastavil o pařezy. Následně se pak vozidlo s přívěsem sesunulo zpět na vozovku, kde skončilo na střeše.

„Přímo na místě zemřel za volantem vozu řidič, vedle sedící žena skončila s lehkým zraněním v liberecké nemocnici. Na zadních sedadlech cestovaly ještě tři malé děti ve věku do pěti let. Jedno z nich transportovali záchranáři vrtulníkem do nemocnice v Praze se středně těžkým zraněním, další převezla sanita do liberecké nemocnice s lehkým zraněním,“ dodala policejní mluvčí. Nejmladší z trojice sourozenců nemělo dle zdravotníků žádné viditelné zranění, ale i přesto jej z preventivních důvodů převezli do nemocnice na pozorování. Příčiny a okolnosti této nešťastné nehody budou zjišťovat kriminalisté.