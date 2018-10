Voda v jablonecké přehradě ubývá, v potocích hynou ryby

Jablonec nad Nisou – Přestože v jablonecké přehradě je o milion kubíků méně vody, než bylo na jaře, je voda pro ryby schůdná. Situace je však kritická v potocích a potůčcích, kde je po tropickém létu ještě dnes stále málo vody. Přežívají jen ty nejodolnější druhy. Mezi ty patří karasi a líni.„Na jablonecké přehradě jsme zvýšený úhyn ryb nezaznamenali,“ potvrdil hrázný vodního díla Patrik Kadleček.

Vysoké teploty a sucho však zapříčinily úhyn ryb v 80 procentech povodí drobných vodních toků. Nasazení pstruzi se přes léto vlivem vysokých teplot „uvařili“. Ti, kteří tam zůstali, sežrali predátoři. „Pokud nezaprší, tak uhyne i zbytek,“ poznamenal Vladimír Jiříček, hospodář Českého rybářského svazu, místní organizace Jablonec nad Nisou.

Přežívají jen ty nejodolnější druhy. Mezi ty patří karasi a líni, aktuální podmínky dobře zvládají i kapři nebo štiky. Naopak hůře snášejí vysoké teploty okouni a candáti. Lososovité ryby, například pstruzi a siveni, jsou ke změnám velice citlivé a ze všech ryb jsou nejvíce ohrožené.

UŽ JE POZDĚ

Vylovit ryby a přesunout je jinam není už možné. Zachránit ryby z potoků se přes léto nedalo a nyní je zásah už bezpředmětný. „Zbylo jen malé množství ryb, nejhůře je na tom pstruh obecný potoční,“ doplnil Jiříček.Vody v potocích je málo a nepomáhají tomu ani lidé. Vodu pro zalévání své zahrady odčerpávají právě z potoků. Tam žijí čolci, žáby a na některých místech dokonce i raci.

Na začátku léta vysadili hospodáři 200 kusů pstruha duhového do jabloneckého revíru Nisa 4. Nyní zbylo jen malé množství. Také v přehradě mohly ryby uhynout. Problémem jsou pro ně teploty vody, při kterých se ve vodě hůře rozpouští kyslík, hranicí je 26 stupňů Celsia. Rozpouštění kyslíku dále ovlivňuje tlak vzduchu nad hladinou.

Současný stav způsobilo i počasí v minulých třech letech, které bylo teplé a suché, což vedlo ke snížení hladiny spodních vod, jež obvykle plní roli zásobárny pro potoky a řeky. Do vodních nádrží tak přitéká méně vody, což snižuje proudění vody a tím i její okysličování. V pátek měla teplota vody v přehradě 14,8 stupně Celsia. „Až zaprší, voda se zředí a bude kvalitnější,“ dodal Kadleček.

POMŮŽE ZIMA?

Situace na přehradě zatím nevyžaduje krizový scénář. Voda by měla přijít před zimou. „Problém by nastal, kdyby byla zima suchá a mrazivá,“ uvažuje hospodář. Na jablonecké přehradě se stále udržuje odtok 66 litrů vody za vteřinu. Je to předepsané minimum, které se nemění.