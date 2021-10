Na Malé Skále pak byla za krásného slunečného počasí pro vodáky uzamčena řeka Jizera pro rok 2021 a do vody skočili otužilci. Akci pořádala jablonecká společnost SunDisk. Otevření řeky Jizery se plánuje opět na jaro.

Start závodu proběhl tradičně v Dolánkách, odkud závodníci vyrazili na koloběžkách po cyklotrase Greenway Jizera na Malou Skálu. Zde nasedli do kánoí a vyrazili po řece zpět do Dolánek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.