„Podmínky v loděnici nebyly nikdy dobré, budova sloužila jako sklad lodí, a to i za dobu našeho užívání. V budově stlučené z prken není pitná voda, kanalizace nebo jakékoli topení. Místo není vhodné jako ošetřovna a v nepříznivém počasí ani jako zázemí pro naše členy. Když to řeknu velmi ostře, těch patnáct let jsme si tam hnili,“ poznamenal předseda jablonecké VZS Jakub Mottl.

Nyní neví, zda vůbec budou ve Mšeně sloužit. Vybavení za stovky tisíc korun mají uložené ve dvou garážích daleko od přehrady. „Pokud město nechce naše služby, ať nám to řekne rovnou,“ zní ze služby. Členové dobrovolné VZS působící na jablonecké přehradě jsou rozčarováni z přístupu magistrátu. „Nikdo nám nic neřekne, snad jen to, že se to řeší. Ta nejistota je ale destruktivní,“ popsal Mottl.

Magistrát vnímá službu VZS jako důležitou a vítanou nadstavbu. „Víme, na koho se s problémem na vodě ihned obrátit, nemusíme nikoho zaučovat, stačí zavolat,“ popsal Vratislav Pavlín z oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu. Podle jeho slov je služba vodních záchranářů neopakovatelná. „Pokud tuto službu jednou zrušíme, už ji jen tak na přehradu nevrátíme,“ řekl.

Toho se obává i Mottl. „Každý rok je těžší a těžší získávat dobrovolníky do služby, abychom pokryli dvanáctihodinové směny. Pokud navíc vidí, jaké mají v Jablonci problémy, buď službu vzdají, nebo jezdí sloužit na jiné vodní plochy. A to bude problém,“ poznamenal Mottl.

Záchranáři mají zůstat

Oslovení obyvatelé části Mšeno mají jasno. Vodní záchranáři mají na přehradě zůstat. „Byl jsem u toho, když zachránili otce se synem. Otec přecenil síly a nemohl se dostat z mola na souš, kluk byl zase moc malý, aby to zvládl sám. Seděli na molu snad dvě hodiny, než si jich někdo všiml a poslal pro ně záchranáře. Ti pak oba z mola dostali,“ popsal Josef Mařan.

Vodní záchranáři stojí i za záchranou několika lidských životů. „Osobně vím o dvou úspěšných resuscitacích. Ochrana lidských životů si zaslouží docenění,“ doplnil pětapadesátiletý Miloslav.

Příslibů nové funkční základny slyšeli záchranáři již bezpočet. V roce 2020 dokonce VZS sehnala účelovou investiční dotaci ve výši téměř 2,8 milionu korun na vybudování stanice první pomoci. Město v červnu 2020 dokonce představilo studii objektu. Ta navrhovala skelet z dřevěných nebo ocelových prvků doplněný tepelnou izolací a z obou stran opláštěný. Pro záchranáře ale absolutně nevhodný.

Magistrát v té době operoval i s možností přestavby areálu Slunečních lázní, nová služebna záchranářů mohla podle projektu vyrůst v jeho těsném sousedství. Jenže po změně politické garnitury na jablonecké radnici nejprve po tlaku veřejnosti padla přestavba areálu a ten v srpnu loňského roku vyhořel. Ještě stále se ale o stavbě pro záchranáře jednalo. Volba padla na pozemek pod pivovarem Volt. Díky přímluvě a práci prezidenta VZS Davida Smejkala na začátku roku 2022 měli záchranáři uzavřenou nájemní smlouvu na tento pozemek s majitelem, státním podnikem Povodí Labe.

Jenže stále se nic neděje. „Na sezónu 2023 nemáme aktuálně žádné zázemí, které by umožňovalo zajištění letních služeb. Jako jediné řešení, které by umožnilo průběh služeb, je vybudování dočasného zázemí, pravděpodobně ze stavebních buněk nebo obytných kontejnerů,“ vysvětlil Mottl.

Dál se uvidí

Vznik kontejnerové stavby připouští i Pavlín. „Máme již buňky předjednané. Aby nekazily ráz přehrady, aby byly vzhledově pěkné. Připravena je i smlouva o službě záchranářů,“ popsal.

Náměstek jabloneckého primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík garantuje, že letos budou buňky pro záchranáře nachystány. „Zázemí bude připravené, zatím ale stále řešíme, kam kontejnery umístit. Počítáme s tím, že by toto zázemí mělo sloužit maximálně tři roky, než se dořeší stavba stálé služebny,“ popsal. Kontejnery by měly stát u přehrady jen přes letní sezónu, poté budou uskladněny.

Podle informací Deníku by provizorní zázemí záchranářů mělo vzniknout v lokalitě U Prutu, v jednání jsou ale i místa u Slunečních lázní nebo na poloostrově Tajvan. „Na Tajvanu by to bylo složitější, ale i za to bychom byli rádi,“ doplnili záchranáři.

Jasněji by mělo být ve čtvrtek 2. března, kdy proběhne schůzka zúčastněných odborů jabloneckého magistrátu. Úředníci a politici si mají vyjasnit priority kolem VZS a navrhnout řešení pro další roky.