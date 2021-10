Žádné velké skokanské výkony nepřinesly letošní sněmovní volby v Libereckém kraji. Pořadí se měnilo na kandidátkách Spolu a PirSTAN, navíc jen o jedno místo. Ale i to rozhodlo o získání poslaneckého mandátu jinak, než se domluvily strany.

Jan Farský, STAN. Tomáš Martínek, Piráti. Tak měla vypadat dvojice poslanců zvolených za PirSTAN v Libereckém. Pokud by do pořadí nezasáhli voliči svými preferenčními hlasy. Ti rozhodli, že do Sněmovny vyšlou jako svého zástupce původně trojku libereckého zastupitele Jana Berkiho. Ten odsunul na třetí pozici, tedy místo za branami dolní komory, dosavadního pirátského poslance Tomáše Martínka.