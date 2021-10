Volební účast na Jablonecku je v prvních hodině relativně vysoká. „Jde o to, že má být krásný víkend. Lidé vezmou volbu cestou z práce, ať pak mají víkend volný,“ vysvětlila jedna z předsedkyň volebních komisí ze Železnobrodska.

Osmnáctiletá Anna vhodila do volební urny svůj vůbec první hlas v jakýchkoliv volbách. „Dala jsem hlas Zeleným, protože jim věřím. Vím, že se do sněmovny zřejmě nedostanou, ale velké strany musí vědět, že jim ty malé šlapou na paty. Příští volby budou určitě lepší,“ přiblížila koho a proč volila.

Na Jablonecku začaly volby do Poslanecké sněmovny 2021. | Foto: Deník/Jan Sedlák

Volby do Poslanecké sněmovny lákají velkou část voličů. Nejinak je tomu i na Jablonecku, dveře ve volebních místnostech se netrhnou. Prvovoliči volí Piráty nebo Zelené.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.