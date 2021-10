Předseda volební komise Pavel Pilz měl v sobotu 9. října v 9 hodin ráno spočítáno, že ve volebním okrsku Janov nad Nisou odvolila již polovina všech místních voličů. Ve volební komisi sedává od prvních demokratických voleb, a tak má s čím srovnávat. „Myslím, že celková volební účast bude až netradičně vysoká. Oproti jiným letům se mi zdá, že chodí hodně mladých voličů,“ upozornil Pilz.

Lidé přicházejí průběžně, během asi dvou hodin jich sem dorazilo hned několik desítek, před plentami se tvořily krátkodobé fronty od jednoho do čtyř lidí.

Janov nad Nisou má jedno volební specifikum. Zajíždí sem totiž za rodiči lídr Pirátů Ivan Bartoš. Bylo to znát i ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017, v Janově slavili Piráti druhý nejvyšší počet hlasů za vítězným hnutí ANO. „Manželé Bartošovi svědomitě volí, v pátek tady byli mezi prvními. Koho volili, nevím, ale tip bych měl,“ pousmál se pod rouškou Pilz.

K volbám v Janově vyrazila i Nikola. „Přijde mi důležité spolurozhodovat o tom, kdo bude ovlivňovat naši zem a tím pádem i naše životy. Dnešní situace podle mne není zase tak hrozná, ale nějaké změny by se mohly udát,“ vysvětlila.

Do volební místnosti přišla s Michalem Surkovem. „Je na čase změnit politickou situaci,“ sdělil Surkov. Že by ale návštěvy Ivana Bartoše v obci nějak působily na zdejší voliče, si nemyslí. „Neslyšel jsem, že by tady někdy jakkoli agitoval,“ doplnil Surkov.

Starší manželský pár přišel volit krátce před desátou hodinou. „Manželka mě zlobí. Nechce volit to, co já,“ upozornil muž volební komisi. Ani on si nemyslí, že by fakt, že do malé podhorské obce jezdí lídr Pirátů, na volebních chutích místních obyvatel něco měnil. „Je to sympatický kluk, ale já pro ty jejich názory nemám pochopení. Holt už jsem v letech,“ zasmál se muž.

Že by návštěvy jednoho z volebních lídrů deformovaly volební preference místních? Zřejmě ano, ale nikdo si to nechce připustit. „Možná to nějaký vliv má, vždyť v minulých volbách tady Piráti docela jeli. Ale že by nějak zásadní, to si nemyslím,“ okomentoval starosta Janova nad Nisou Daniel David.

Protože předpověď hlásila na víkend krásné počasí a v sousedním Bedřichově probíhal závod ČT Author Cup, zaznamenali v Janově i zvýšený zájem voličů s voličským průkazem. „Je znát, že lidé vyjeli do hor,“ doplnil Pilz.