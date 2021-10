To ve Vysokém nad Jizerou dopadly volby nerozhodně, o první místo se dělilo hnutí Andreje Babiše a SPD. Starostové ovládli sedm volebních okrsků a občanští demokraté pět. Stejně jako v ostatních okresech dominovalo na Semilsku ANO. Podívejte se na interaktivní mapu a zjistěte, jak se v roce 2017 volilo ve vaší obci.

Při minulých volbách do poslanecké sněmovny získalo nejvíce hlasů ve Studenci KDU-ČSL (21,54 %) a na druhém místě se umístili Starostové a nezávislí (20,34 %). V Jestřabí v Krkonoších na vítězství dosáhla strana TOP 09 (27,50 %).

Deník přináší svým čtenářům jedinečnou mapu výsledků voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Je interaktivní, takže z ní lze snadno zjistit, jak volili lidé ve vašem kraji, okrese, obci či konkrétním volebním okrsku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.