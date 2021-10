Do Poslanecké sněmovny se ani na Jablonecku neměli dostat komunisté, Zelení nebo Trikolóra.

Na Jablonecku triumfovala v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky koalice Spolu, která spojila ODS, TOP09 a KDU-ČSL a to s 12 474 hlasy, což činí 26,75 procenta všech odevzdaných platných hlasů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.