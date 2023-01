Přestože Miroslav Oros žije v Ústeckém kraji, kde v prvním kole jasně dominoval Andrej Babiš, svůj názor se nahlas říct nebojí. „Bavíme se o volbách i v hospodě a je to tak padesát na padesát. Řekneme si své argumenty, ale nikdy se nehádáme do krve. Respektujeme se a máme se rádi. Tak by to mělo být,“ usmívá se 47letý filmař, fotograf a cestovatel.

Druhé kolo prezidentských voleb proběhne 27. a 28. ledna. Hlasovat můžete v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Proč budete volit Petra Pavla?

V prvním kole jsem Petra Pavla nevolil, ale nyní je mým favoritem i přes negativní stránky, které má.

Které to jsou?

Je mu vyčítáno, že byl kariérní komunista. Já nad tím přemýšlím tak, že jsem byl také do svých 14 let pionýr, bez uzardění jsem učitelky oslovovat soudružko a na Svátku písní jsem zpíval Solněčnyj krug. A také jsem byl v SSSR na táboře. Člověk může být někdy ve své etapě života naivní a nemusí se k němu dostávat ty správné informace, proto jeho členství v KSČ neberu jako jeho zásadní nevýhodu. Spíš si cením té sebereflexe, když uznal, že to byla tehdy od něj blbost.

Čtěte také rozhovor s voličkou protikandidáta Andreje Babiše:

Volička: Prezident by měl vše vědět a mít názor. Babiše nikdo nebude ovládat

Koho jste volil v prvním kole a co vás ovlivnilo, abyste se v druhém kole rozhodl pro Petra Pavla?

Já jsem si vybíral z pětice demokratických kandidátů. Je mi sympatická třeba rétorika Pavla Fischera. Ale v prvním kole jsem nakonec volil Danuši Nerudovou, dal jsem jí přednost právě před Petrem Pavlem. Nyní je on ve druhém kole pro mne jasnou volbou. Ale neovlivnilo mě žádné škatulkování na top favority a outsidery.

Co vás tedy nakonec přesvědčilo, že jste rozhodnutý volit Petra Pavla?

Je pro mě přijatelnější než Andrej Babiš. Volím „řád a klid“ proti „pomluvám a kvikotu“. Petr Pavel jako bývalý voják je ideální volbou do této doby. Je to napravený hříšník, který dostane za úkol být dobrým prezidentem, a on rozkazy plnit umí.

Co od prezidenta očekáváte?

Posledních deset let jsem se děsil, co náš prezident zase udělá za ostudu. Nyní od nového prezidenta očekávám, že už nebudu tuto úzkost prožívat a nebudu se muset za něj stydět.

Jedna Pavlova návštěva to nezmění, říká expert o tíhnutí Severočechů k Babišovi

Věříte slibům kandidátů, i když prezidentské pravomoci jsou podle ústavy velmi omezené?

Pro mě nejsou sliby v kampani rozhodující. Spíše jsem citlivý na prohlášení, kdy jeden kandidát tvrdí, že půjde vládě po krku, a druhý se s ní bude snažit komunikovat a hledat shodu. To znamená, že jeden bude situaci destabilizovat a druhý klidnit a spolupracovat. To je pro mě podstatné.

Věříte tedy, že váš favorit v druhém kole by situaci uklidňoval a národ spíš sjednocoval, než rozděloval?

Patřím k protizemanovské a protibabišovské skupině, a protože jsem demokrat, musel jsem uznat a respektovat, že oni nám dlouho vládli jako premiéři. Zeman i jako prezident. Otázkou je, jak by na Hradě přijali Petra Pavla voliči Andreje Babiše. Nedokážu odhadnout, jestli by ho akceptovali. Přesto si myslím, že pokud vyhraje Petr Pavel, tak udělá ke stabilizaci a lepší náladě ve společnosti více kroků než Andrej Babiš.

Všestudy věří Babišovi. V prvním kole ho volilo přes 70 procent lidí

Proč si to myslíte?

Bylo to zjevné hned z chování obou kandidátů po vyhlášení výsledků prvního kola. Věřím tomu, že i nejvrcholnější politika se dá dělat s taktem, slušností a nadhledem. A k tomu má blíž Petr Pavel.

Hraje při vašem volebním rozhodování roli vaše momentální ekonomická, finanční či sociální situace?

Určitě ne. Neočekávám, že by mi příští prezident nějak pomohl k vylepšení mé finanční situace. Nyní se chystám do práce a tam musím něco udělat, abych mohl vystavit faktury. Moje finanční situace jako drobného podnikatele není v posledních letech moc růžová. Musím se pořád otáčet, ale mám to ve svých rukách.

Lidé ve Ctiněvsi volili svého souseda. Má charisma, opěvují Petra Pavla

Jak vidíte výsledky v prvním kole ve vašem městě a regionu? V Ústeckém kraji dostal Andrej Babiš suverénně nejvíce hlasů z celé republiky a Petra Pavla jasně porazil. V krajském městě to nebylo jiné…

Ústecký kraj byl vždycky spíše rudý, vyhrávali tu komunisté, populisté a ANO. Takže mě výsledky nepřekvapily. Nicméně v mé čtvrti, což je ústecký Skřivánek, to dopadlo stejně jako celostátně. To mě uklidnilo.

Vyčítá vám někdo ve vašem okolí vaši volbu?

Nevyčítá. Mám dobrou zkušenost z restaurace na našem sídlišti, kam chodím jednou týdně na dvě piva. Tam když si se sousedy povídáme o prezidentských volbách, tak je to padesát na padesát. Řekneme si své argumenty, dáme si na to panáka, ale nikdy se nehádáme do krve. Respektujeme se a máme se rádi. Tak by to mělo být.