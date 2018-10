„Voličům už se nelíbí ostré lokty politiků“, říká politolog Jan Kubáček

Liberecký kraj - Ostrá rétorika, kritika místo práce a žabomyší války kdo s koho. Voliči v Liberci, ale třeba i v České Lípě ve volbách jasně řekli, že takový přístup v politice se jim nelíbí. Stejně jako diktát velkých politických stran. „Radnice už i v České Lípě, Turnově, Semilech, ale dokonce už i v Jablonci, kde sice ještě vyhrála ODS, začínají dobývat nezávislé skupiny a sdružení a straník bude brzy v komunálních volbách poměrně vzácný úkaz,“ hodnotí právě proběhlé volby politolog Jan Kubáček.

Politolog Jan Kubáček. Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Je to podle vás jen záležitost komunálních voleb nebo jde už o nějaký trend?

Na letošních komunálních volbách jasně vidíme, že už to není jen otázka menších měst, ale že se to dotklo i Prahy. Bude velmi zajímavé sledovat další vývoj, jestli si velké strany budou v příštích volbách vybírat atraktivní osoby a osobnosti z nezávislých subjektů, a nebo jestli se naopak budou chtít tyto subjekty prosadit i v jiných typech voleb.

Nedal volič signál, že si cení spíš toho, co se ve městě udělalo? Protože na známé atraktivní osobnosti sází dlouhodobě hnutí ANO. Udělalo to i v Liberci, kdy nominovalo ředitele populárního muzea, a přesto svůj volební výsledek nemůže považovat zrovna za vítězství. V čem je tedy podle vás příčina úpadku obliby tradičních stran?

Já si myslím, že voliči vyjádřili hodně velký odpor k silové politice. Všichni, kteří razili ostré lokty, ať už to byla paní Žatecká v České Lípě nebo pan Korytář v Liberci, pohořeli. Ale souhlasím, že voliči ohodnotili i práci stávajících starostů a jejich náměstků, bez ohledu na to, z které strany byli. V prvé řadě bych to viděl tak, že to byl trest za politiku konfliktů, bourání, politikaření. Určitou razanci by volič akceptoval, pokud by byla spojená s určitými tématy, jako je třeba kvalita dopravy nebo bydlení. Ale pokud se promítne jen do souboje mezi politiky, tak většinou pohoří. To je velký vzkaz pro další kampaně.

Obrovský úspěch zaznamenali Starostové, kteří drtivě zvítězili v Liberci. Body sbírali i tam, kde podpořili nezávislá sdružení, v Semilech nebo v Turnově. Nemůže to být ale trochu kontraproduktivní v jednání s ministerstvy? Premiér Babiš v povolebním komentáři už označil Liberec za „zlobivé“ město.

Andrej Babiš je velký pragmatik, takže pokud pro něj bude spolupráce s konkrétními osobnostmi výhodná, tak s nimi spolupracovat bude. Hodně také bude záležet na vzniku koalice a tu bych tipoval právě na spojení Starostů s hnutím ANO a ODS. Starostové už v minulosti jasně ukázali, že jsou dohody schopni. Ať museli jednat se sociálně demokratickým premiérem, tak i s Andrejem Babišem v roli ministra financí.

Možnou koalici v Liberci jste už naznačil. Jak bude fungovat a před jakými úkoly budou muset obstát?

Starostové v Liberci budou chtít sestavit velmi širokou koalici, stejně jako na kraji. Oni na to nejdou matematicky, ale takticky, aby měli širokou podporu a zároveň trochu rozdělili zodpovědnost. Teď jsou ale pod obrovským tlakem, protože lidé mají po předchozí „kovbojské“ politice pánů Korytáře a Batthyányho velká očekávání. Už v průběhu prvního roku budou chtít vidět, jak se mění atmosféra města, takže před Starosty stojí hodně velké očekávání a zároveň také hodně velká odpovědnost.