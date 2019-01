Liberecký kraj, Jablonecko - Dovoleno, první okrsky spočítány.

20:00

Českolipsko (účast 51,86%)

ANO2011 – 21,09 %

KSČM – 19,61%

ČSSD – 19,34%

TOP 09 – 10,11%

Úsvit přímé demokracie T,Okamury – 8,45 %

ODS – 5,67%

Jablonecko (účast 59,32%)



ANO2011 – 22,90 %

ČSSD – 15,56 %

TOP 09 – 15,40%

KSČM – 12,44%

Úsvit přímé demokracie T,Okamury – 8,18 %

ODS – 8.83%

Liberecko (účast 58,36)



ANO2011 – 22,29 %

ČSSD – 16,63 %

TOP 09 – 16,41%

KSČM – 13,98%

Úsvit přímé demokracie T,Okamury – 7,05 %

ODS – 6,35%

Semilsko ( účast 63,53%)



ANO2011 – 19,29 %

ČSSD – 16,14 %

TOP 09 – 18,41%

KSČM – 11,53%

Úsvit přímé demokracie T,Okamury – 9,07 %

ODS – 7,54%

KDU-ČSL – 5,06%

17:05

Jablonec n. N.: ANO 2011 s 24,31 procenty. Následují: ČSSD - 15,45, TOP - 14,96, Komunistická str.Čech a Moravy - 11,39, ODS - 9,60, Úsvit přímé demokr.T.Okamury - 7,43.

17:00

Spočítáno i v Tanvaldu: vyhrálo tu ANO 2011 s 20,68 procenty. Následují: ČSSD - 19,37, Komunistická str.Čech a Moravy - 17,17, Úsvit přímé demokr.T.Okamury 9,84, TOP 09 - 9,04, ODS - 7,25.

Zbytek stran zůstal pod pětiprocentní hranicí.

16:50

V Železném Brodě spočítáno: vyhrálo tu ANO 2011 s 20,77 procenty. Následují: TOP - 19,59, ČSSD - 14,88, Komunistická str.Čech a Moravy - 11,06, Úsvit přímé demokr.T.Okamury 7,83, ODS - 6,71.

Zbytek stran zůstal pod pětiprocentní hranicí.

16:40

Na Jablonecku sečteno 95 procent hlasů. Zatím v procentech:

Česká str.sociálně demokrat. - 15,59

Strana svobodných občanů - 2,36

Česká pirátská strana - 3,95

TOP 09 - 15,31

HLAVU VZHŮRU - volební blok - 0,37

Občanská demokratická strana - 8,82

Romská demokratická strana - 0,16

politické hnutí Změna - 1,62

Strana soukromníků ČR - 0,25

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. - 2,69

Suver.-Strana zdravého rozumu - 0,36

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - 1,47

Úsvit přímé demokr.T.Okamury - 8,18

Dělnic.str.sociální spravedl. - 1,14

ANO 2011 - 22,95

Komunistická str.Čech a Moravy - 12,47

LEV 21-Národní socialisté - 0,06

Strana zelených - 2,15

14:00

Volební místnosti uzavřeny, začíná sčítání hlasů.

13:00

Vysoká volební účast je potvrzena například i v Železném Brodě. Volební místnost ve zdejší sokolovně hlásila jen chvíli před 13 hodinou 68 procentní účast voličů.

11:00

Volební účast je dle všeho dost vysoká. Již před otevřením volební místnosti v hasičské zbrojnici SDH Šumburk (Tanvald) se vytvořily skupinky voličů. V prvních minutách po otevření museli voliči i chvilku čekat, než mohli odevzdat svůj hlas.

26. října 8.00

Odstartoval druhý den voleb.

22.00

Volební místnosti ze uzavřely a předsedové komisí je zapečetili. Účast mnohde dosahuje 50 %.

Volby měly původně probíhat až v květnu 2014, ale nakonec se konají předčasně kvůli vleklé politické krizi, která se táhla prakticky celé tři roky a vyvrcholila pádem vlády Petra Nečase letos v červnu a následným rozpuštěním Sněmovny.

18.00

Například do volebních místností v Základní škole 5. května přicházeli lidé během odpoledne průběžně, ze školy na Šumavě hlásili kolem šesté večer chvílemi i fronty. Buď lidé chtějí opravdu změnu a účast bude vyšší než v minulosti, nebo se hodně voličů chystá na prodloužený víkend a odvolit šli hned první den. Co je pravděpodobnější budeme vědět v sobotu odpoledne, až se zveřejní výsledky a účast.

17.00

Zatímco lidé na svobodě mohou jít k volbám ještě v sobotu do 14 hodin, odsouzení ve Věznici Rýnovice už mají „hotovo". Tak všichni, kteří chtěli a měli platné osobní doklady volili v pátek. „V sedmnáct hodin jsme končili. K urně přišlo 197 odsouzených," uvedla mluvčí věznice Monika Králová.



Jeden z prvních volil odsouzený Martin S.



Sledoval jste politickou situaci již dříve nebo až před volbami?

Až teď poslední dobou a informace jsem měl hlavně z televize. Jindy jsem se o politiku moc nezajímal.



Podle čeho jste se rozhodoval, koho budete volit?

Mě ty volební programy přijdou všechny stejné. Rozhodl jsem se podle toho, co se mi líbí víc. Ale zase tolik informací tady nemáme. Spíš jen to, co řeknou v televizi.



Kdy byste měl věznici opustit? Bude se vás vůbec týkat politické uskupení po předčasných volbách?

Trest mi vyprší v roce 2020. Ale třeba se něco změní, bude další amnestie a půjdeme ven.



„Nás se to přímo netýká, protože budeme ještě tady. Ale děláme to hlavně pro své blízké a příbuzné, kteří jsou venku," doplnil Miroslav M., který se také k volbám ve věznici dostavil.

Polovina lidí snad k volbám přijde

„Počítám, že k volbám přijde něco přes padesát procent občanů Frýdštejna," pokusil se odhadnout účast voličů v obci starosta Pavel Müller a uvedl, že on sám se při výběru stran určitě přikloní doprava, ale kam přesně, o tom ještě popřemýšlí.

Také hlavní představitel Rychnova František Chlouba se přidává k uvedenému počtu. „ Jak jsem slyšel, bude se hodně lidí rozhodovat na poslední chvíli, ale pak půjdou," dodal Chlouba. A koho bude volit on? „Ještě nejsem úplně rozhodnutý a můj názor na lidi i události je ovlivněn tím, že působím v politice."

Lučanský starosta Jiří Řešátko měl jasné a stručné odpovědi: „Vůbec si nedovedu představit, kolik lidí dorazí. Slýchám od občanů různé názory, bohužel spíše negativní. Ani já sám ještě nejsem rozhodnutý, komu dám hlas."

PÁTEK 25. ŘÍJNA - 14.00 STARTUJÍ VOLBY

