Lidé z Jablonecka hledají a nacházejí zubaře opravdu daleko. „Osobně znám rodinu, která jezdí za svým známým zubařem až do Berouna,“ poznamenal starosta Desné v Jizerských horách Jaroslav Kořínek.

Třeba v Rychnově u Jablonce nad Nisou hledají nového zubaře už šestým rokem. Město přitom nabízí nájem vybavené ordinace zdarma či městský byt. Zatím marně, i když se podle starosty města Tomáše Levinského snad blýská na lepší časy. V druhé polovině letošního roku tu má začít fungovat zbrusu nové zdravotní středisko, které právě vzniká z někdejšího průmyslového areálu v centru města. Celé přízemí bude sloužit zdravotnickému personálu a pacientům.

Středisko zatím působí v nevyhovující budově, která nemá bezbariérový přístup. „Do patra se musí po úzkém strmém schodišti. Některým, zvláště seniorům, to činí potíže,“ přiblížil častý návštěvník střediska Josef. Proto bude v budově integrovaného centra zdravotní středisko v přízemí.

Zubařům se do menších obcí nechce. Neláká je ani ordinace či městský byt

A vypadá to, že zbrusu nové prostory nového zubaře přilákají. „Do města se vrátí místní obyvatelka, která stomatologii vystudovala. Dokonce má své bydlení, takže nabídku městského bytu nevyužije. Měli jsme velké štěstí,“ pousmál se starosta. Rekonstruovaná budova by měla začít sloužit na podzim. „Paní doktorka teď vymýšlí, jak pojmout registraci, protože je jasné, že zájem bude obrovský,“ dodal Levinský.

Podobně se to povedlo v Malé Skále. Tady před několika lety zrekonstruovali a přistavěli budovu místní mateřské školy, ze které tak vznikl multifunkční objekt doplněný o byty a dvě ordinace. Pro praktického lékaře a stomatologa. Zubní ambulance tu začala sloužit na začátku ledna 2021 a nemůže si ztěžovat na nezájem. „Stačilo pár hodin a měli jsme plno. Byly to stovky mailů, stovky telefonátů,“ přiblížila stomatoložka Martina Heřmánková. „Paní doktorka si při tom náporu chtěla i změnit telefonní číslo,“ pousmál se starosta obce Michal Rezler.

Ve Velkých Hamrech ukončil bývalý zubař praxi v loňském roce. „Opatrně řeknu, že stomatologa máme rozjednaného, ale nevíme, jak vše dopadne, protože mladí zubaři se obávají administrativy. Ale šanci vidíme,“ poznamenal starosta Hamrů Jaroslav Najman. Město nabízí zubaři byt, ordinaci je připraveno vybavit dle přání konkrétního stomatologa.

Zubaře hledají i v Tanvaldu, nadřízené obci dvou předchozích. Tady však ještě tři ordinují. „Ale dva jsou už také důchodového věku, zůstávají jen proto, že tu mají skvělé vazby. Takže ano, i my hledáme zubaře, dokonce nabízíme příspěvek ve výšin 800 tisíc korun, možnost městského bytu, pomoc s nabytím pozemku pro stavbu rodinného domu. Zájem je ale mizivý. Naopak se nám podařilo zajistit praktické lékaře,“ popsal starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.

Situaci monitoruje i Česká stomatologická komora (ČSK). Podle jejího krajského představitele, stomatologa Filipa Špilara, je v Libereckém kraji na dvě stě stomatologů, kteří jsou ale hodně centralizovaní ve větších městech. Třeba na Frýdlantsku jsou jen čtyři aktivní zubaři. „Ano, z jednoho pohledu to je bída. Na druhou stranu by bylo dobré, kdyby pacienti byli schopni si za zubařem zajet stejně tak, jako jedou do většího města na nákup. Vždyť většinou stačí jedna návštěva zubaře za rok,“ reagoval Špilar.

Podle oficiálních informací ČSK funguje v České republice 8,5 tisíce zubařů praktiků, tedy těch, kteří vrtají, léčí a mnohdy i trhají zuby. Na počet obyvatel to je dost. „Především mladí stomatologové ale raději zůstanou zaměstnaní ve stomatologických klinikách ve velkých městech, na venkov se jim nechce. Nejsem slepý ani hluchý, vím, že starostové menších měst mají ze starostí s hledáním zubaře hlavy v dlaních. Změnit by to mohlo ale jen nějaké koncepční řešení,“ doplnil Špilar.

ČSK na podzim loňského roku představila návrh reformy stomatologie hrazené ze zdravotního pojištění. „Zubní lékaři, kteří se starají hlavně o pojištěnce zdravotních pojišťoven, nesmějí mít ekonomické problémy, které je z vlastních praxí po republice ženou jako zaměstnance do velkých ordinací ve velkoměstech,“ vysvětlil prezident ČSK Roman Šmucler.

Službu zubní pohotovosti řeší v Libereckém kraji Liberecká dentální a Krajská nemocnice Liberec. Zatímco společnost Liberecká dentální je vysoutěžena jako veřejná zakázka na období 2023 až 2024, liberecká nemocnice poskytuje finanční příspěvek na provoz ordinace formou vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu ve výši 1,58 milionu korun za rok. „V nastaveném systému, kde lékaři dávají přednost službě u konkrétního poskytovatele, a ne ve vlastní ordinaci, je donucení nemožné, neboť lékaři musí vstoupit s nemocnicí do pracovně-právního vztahu, který je nevynutitelný,“ doplnil radní Libereckého kraje pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.