„Snažili jsme se s majitelem domluvit, on slíbil, že poklidí. Zmizelo asi pět vraků, jenže za pár měsíců jich přibylo deset,“ povzdechl si starosta Malé Skály Michal Rezler. Kontrolu tu několikrát provedli úředníci z oddělení životního prostředí turnovské radnice. „Majitel se to dozvěděl, nakoupil plastové nádoby pod motory aut a měl hotovo,“ přiblížil starosta.

Místním nepořádek kolem domu moc nevadí, vnímají ale, že hyzdí obec. „Známý, který tady byl na dovolené, se ptal, co to tady máme za svinčík hned u tak frekventované cyklostezky, že je to ostuda. Až pak jsem to začal vnímat jinak,“ popsal jeden z chalupářů z části Malé Skály zvané Křížky, kde se vrakoviště s desítkami odstavených aut na zahradě a louce nalézá.

Kritičtí jsou ale lidé, kteří na cyklostezku vyráží za relaxem. „Je to strašné. Nejen vzhledem, i když je pozemek zarostlý. Z těch aut prostě musí sem tam nějaký olej ukápnout,“ pozastavil se nad desítkami vraků 52letý Pavel z Turnova.

Podobný areál s rezivějícími zemědělskými stroji, hromadami suti a dalšími neidentifikovatelnými haldami lze najít na okraji Smržovky, v blízkosti bývalého kravína. „Máme tu podobný areál a jako bonus se mezi auty skrývá množírna psů,“ popsal Deníku čtenář Jaroslav. Zmíněný areál ale stojí na okraji vsi, nevede kolem něho žádná frekventovaná cesta, pozemek je ukryt v zeleni.

Největší areál podobného druhu leží v na Jablonecku v Josefově Dole. Jsou v něm hromady kovového odpadu, odložené automobily mnohdy v nepojízdném stavu nebo haldy suti. Vše se nachází nedaleko sjezdovky Bukovka a lidé si na jeho stav stěžují. Obec na majitele areálu ale nedosáhne. „Lidé si stěžují, snažíme se věc řešit. Ale jsme malá obec, tak jen předáváme informace vyšším úřadům. Ten stav je opravdu žalostný,“ přiblížil starosta horské obce Jiří Slanař.

Jak už Deník informoval, o stav v areálu se zajímá jablonecký magistrát, konkrétně oddělení životního prostředí a státní památkové péče. „Úředníci provedli kontrolu a z předložených dokladů, které si vyžádali, nezjistili porušení zmíněných právních předpisů. Správní orgán celou věc i nadále sleduje a v dohledné době kontrolu na místě zopakuje,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová. Podle úředníků je možné celou záležitost řešit též podle zákona o obcích, konkrétně dle pasáže „fyzická osoba neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce“.

Zmíněný areál navíc stojí v těsném sousedství s pozemky, které spravuje Státní pozemkový úřad. I na jeho pozemcích se v uplynulých letech objevoval nepořádek. „Ohledně nepovoleného umístění autovraků jsme byli v minulosti již jednou vyzváni obcí Josefův Důl k zajištění nápravy. Vlastníkům uvedených staveb byla proto zaslána výzva k jejich odstranění a v listopadu 2017 byly autovraky z pozemku odklizeny,“ sdělila serveru idnes.cz mluvčí Státního pozemkového úřadu Petra Kazdová.

Spolumajitel areálu za opakovanými kontrolami úřadů vidí zájem developerů, kteří v obci staví apartmány, a nových obyvatel vsi.