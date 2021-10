Leží mezi městy Libercem a Jabloncem, které spojuje kromě jiného i tramvajová trať. Řeč je o Vratislavické kyselce, která postupně vstává z mrtvých. Nyní došlo k dalšímu kroku, kterým bylo slavnostní pokřtění dvou obnovených vrtů z let 1964 a 1983 začátkem tohoto týdne.

Pramen minerální vody byl ve Vratislavicích nad Nisou objeven už v roce 1862, a to zcela náhodou, když Karl Skollaude hloubil studnu pro svou bělírnu látek. Jako léčivý byl ale pramen uznán až o celých dvaatřicet let později. Tehdy na místě vznikly malé městské lázně. „Později se v areálu stáčela minerální voda do lahví, a to až do roku 2008. Po několika neúspěšných pokusech o obnovení provozu areál chátral,“ sdělila mluvčí společnosti Kitl Kateřina Fialová.

Hledal se prostor

Před třemi lety areál zakoupil zakladatel a majitel jablonecké společnosti Kitl Jan Vokurka, když se rozhlížel po novém působišti. „Je v tom určitý skrytý význam, protože i areál má svou historii a pro celé Vratislavice je doslova symbolem,“ okomentoval tehdy své rozhodnutí podnikatel. Hlavním motivem pro zakoupení areálu Vratislavické kyselky byla potřeba získat větší a modernější výrobní prostory. Před koupí viděli zhruba 40 dalších průmyslových areálů, ale vnitřní logika uspořádání prostor ne vždy odpovídala nápojářům jako jsou oni. „Areál je pro nás ideální, neboť provoz výroby sirupů a minerálek je si velmi podobný,“ dodal.

Po zahájení rekonstrukce nejdříve vznikl moderní sklad a poté se do obnovené provozní haly přestěhovala i výroba sirupů. Nyní se Vokurka zaměřil na obnovu stáčení minerálních vod. „Oživujeme hned dva původní vrty Vratislavické kyselky,“ upřesnil Vokurka s tím, že do budoucna by rádi obnovili i místní „zámeček“.

Vrt HJ 8 je z roku 1983 a slavnostně ho pokřtil primátor města Jablonec Jiří Čeřovský, a to jménem Liberec. Je hluboký 221 metrů a nachází se blíže k městu Jablonec nad Nisou. Historie druhého vrtu TV 4, který je hluboký 202 metrů, sahá do roku 1964. Role jeho kmotra se ujal primátor města Liberec Jaroslav Zámečník. Pokřtil ho jménem Jablonec, a to symbolicky minerální vodou přímo z vrtu. Na vrtech nyní probíhají čerpací zkoušky pro zjištění kvality a kvantity minerální vody. „Vidím v tom obrovský potenciál, protože obyčejných vod jsou spousty, ale minerálních tolik není“, zdůraznil jablonecký podnikatel.

Na místě byl přítomen i hydrogeolog Tomáš Vylita, protože vrty musí splňovat vyhlášky zákonů České republiky. „Samotná odběrová fáze bude trvat přibližně tři měsíce a při testování je potřeba zohlednit i různé faktory, jako například stáří vrtů,“ podotkl Vylita.

Letos v červnu navíc proběhlo i slavnostní zahájení provozu areálu Vratislavické kyselky. Možnost navštívit nové výrobní prostory si nenechaly ujít na dva tisíce lidí. „Jsem rád, že jsem se mohl podívat dovnitř a prohlédnout si areál na vlastní oči. Dlouho jsem slýchal vyprávění o Kyselce od mých prarodičů, kteří bydlí ve Vratislavicích,“ netajil nadšení Petr z Liberce.

Oživení celého Kittelovska

Jablonecký patriot se dlouhodobě snaží o zvelebení oblasti tzv. Kittelovska. Uspořádal několik veřejných sbírek, založil zde muzeum, vydává knihy a snaží se oživit ducha tohoto místa. „Trochu to vychází z podstaty nápojařiny. Už v době, kdy jsme hledali název firmy, jsme se inspirovali jménem doktora Kittela. I proto se cítíme s doktorem Kittelem a oblastí Kittelovska spojeni. Souznění s naším krajem je pro nás důležité,“ zdůraznil Jan Vokurka.