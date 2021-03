Vrchní soud v Praze zrušil předběžné opatření, jež statutárnímu městu Jablonec zakázalo uzavřít smlouvu s dopravní společností Umbrella Coach & Buses.

Mhd v Jablonci nad Nisou. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Sedlák

V tuto chvíli nic nezpochybňuje platnost a účinnost smlouvy s novým dopravcem. Naopak vrchní soud konstatoval, že zákaz uzavřít smlouvu se společností Umbrella zasáhl do práv města zásadním a zcela podstatným způsobem. Vrchní soud také zamítl odvolání společnosti About Me, která opakovaně žádala soud o zpochybnění smlouvy.