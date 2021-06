Skoro půl miliardy korun. Tolik má přibližně stát provoz veřejné linkové dopravy na území členů Dopravního sdružení obcí Jablonecka mezi lety 2023 až 2028. Jablonec už vypsal veřejnou soutěž.

Nabídky mohou zájemci podávat do 28. července do 9 hodin. „Pokud bude nabídka doručena po této lhůtě, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží,“ vysvětlil vedoucí právního oddělení magistrátu Jiří Kučera. Nabídky se budou otevírat ve stejný den.

Zakázka je vyhlášena na pět let od února 2023. Původně přitom město uvažovalo až o desetileté smlouvě. Město kratší dobu zakázky vysvětluje nejasností s povinností podílu nasazovaných nízkoemisních vozidel.

Kromě ceny, která bude rozhodující z 80 procent, bude město hodnotit i podíl ekologicky šetrných vozidel (15) a průměrné stáří vozového parku (5 procent). Roční rozsah zakázky je 1,37 milionu kilometrů, odhadovaná cena je 475 milionů korun. Předmětem veřejné zakázky je poskytování přepravních služeb ve veřejné linkové dopravě s cílem zajistit dopravní obslužnost na Jablonecku, v územních obvodech členů Dopravního sdružení obcí Jablonecka, kterými jsou Bedřichov, Jablonec n. N., Janov n. N., Lučany n. N., Nová Ves n. N., Pulečný a Rychnov u Jablonce.

Zadávací dokumentace má ale i své odpůrce. Opoziční zastupitelé se chtěli vydat cestou vlastního dopravce. Navíc považují za problematickou i pětiletou smlouvu. „Zkrácení zakázky z 10 na 5 let je pozitivní krok, nicméně volba externího dopravce na jakkoliv dlouhou dobu bude vždy pro město tím nejpohodlnějším řešením,“ sdělil zastupitel Jaroslav Šída (Piráti).

Oponenti poukazují na to, že veřejná doprava se nachází v době nástupu bezemisních technologií. „Zároveň extrémně narůstá emisní zátěž ve městě. Musíme urychleně reagovat na zásadní změny v legislativě, čerpat miliardové dotace z fondů EU a stavět potřebnou infrastrukturu pro bezemisní provoz včetně alternativních zdrojů. Externí dopravce znamená smluvní fixaci dieselového vozového parku na dalších pět let bez možnosti cokoliv měnit,“ míní Šída.

Podle některých zastupitelů je zadávací dokumentace dokonce příznivá pro některé dopravce. „Bohužel pravidla jsou nastavená tak, že největší šanci má vyhrát firma BusLine,“ prohlásil zastupitel Jakub Macek (Společně pro Jablonec). Společnost BusLine přitom jabloneckou MHD provozovala do konce ledna letošního roku.

Varianta externího dopravce je zároveň pro část zastupitelů nepřijatelná, dali by přednost vlastní flotile, tato varianta se na dalších minimálně pět let znovu odsouvá. „Pět let je doba, která nás demotivuje, abychom začali s výstavbou infrastruktury pro čistou dopravu,“ doplnil Šída.

Podle specializovaného serveru zdopravy.cz je pětiletá doba na zakázku závazkové dopravy velmi nestandardní, většinou se podobné smlouvy soutěží na deset let. Důvodem je především rozložení nákladů na pořízení nových autobusů. „Samozřejmě, že pětiletá smlouva vyjde v podstatě dráž než desetiletá,“ potvrdil ředitel městské společnosti Jablonecká dopravní Luboš Wejnar.

Jablonec vypsal podobnou veřejnou soutěž v roce 2019, vyhrála ji společnost About Me, město ale tendr zrušilo. Ukončení zakázky předcházelo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který kvůli námitkám druhého účastníka soutěže, dopravce Autobusová doprava Podbořany, vrátil tendr o několik měsíců zpět.

Město poté vypsalo soutěž na přechodné dvouleté období do konce ledna 2023. Vyhrála ji nadnárodní společnost Umbrella, jejíž autobusy nyní na Jablonecku zajišťují dopravu.