Hlavním důvodem je nová legislativa o veřejných zakázkách a nový zákon o odpadovém hospodářství, který má začít platit od začátku příštího roku. „Dalším důvodem k výpovědi byl fakt, že smlouva s SKS z roku 1995 s mnoha dodatky byla překonaná. S novým dodavatelem vzešlým ze soutěže se od 1. ledna 2021 změní také systém plateb za komunální odpad,“ sdělil ekonomický náměstek primátora Milan Kouřil.

Společnosti zabývající se likvidací odpadu se mohou do soutěže hlásit ještě měsíc. „Soutěž je zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek. Nabídky je možné podávat v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje do 29. září do 10 hodin,“ informovala Soňa Černá z oddělení právního a veřejných zakázek jabloneckého magistrátu.

SKS má za čtvrt století po Jablonci vybudovanou infrastrukturu a fungující systém, a tak málokdo z obyvatel očekává, že by soutěž vyhrála jiná společnost. „Je vůbec možné, aby to s jejich zázemím vyhrál někdo jiný?“ zeptal se například Jablonečan Ondřej Dědič.

I tak byly k předběžným tržním konzultacím vyzvány všechny významné regionální svozové společnosti. „K vyhlášení předběžných tržních konzultací jsme přistoupili proto, aby nová veřejná zakázka byla už z pohledu zadávací dokumentace vypracovaná s maximální důsledností a efektivitou,“ doplnil náměstek Milan Kouřil.

Od roku 2021 by měla začít platit nová legislativa o odpadovém hospodářství. Ta přinese množství změn, kromě jiného také zvýšení poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu a pro obce možnost více motivovat občany ke třídění.

S novým dodavatelem vzešlým ze soutěže se pak od 1. ledna 2021 pro jablonecké občany změní také systém plateb za komunální odpad. Cena za svoz odpadů přitom v Jablonci nad Nisou vzrostla už na jaře letošního roku, byť nepatrně. Měsíčně si čtyřčlenná domácnost za běžnou popelnici s týdenním vývozem připlácí zhruba o 35 korun více.

Jablonecký magistrát za svoz odpadů platí rok od roku více. Vlivem inflace a růstu minimální mzdy zvýšily Severočeské komunální služby ceny městu od roku 2018 o 4,5 procenta, od poloviny roku 2019 o 2,3 a od dubna 2020 se zvýšily o dalších 2,7 procenta. „Proto také musí město přistoupit k vyšší platbě za odpad,“ vysvětloval Kouřil.

I po zdražení platí město ze své kasy miliony. V roce 2019 dotoval Jablonec odpadové hospodářství částkou 14 milionů korun. Zvýšením cen od 1. dubna 2020 o 15 procent bude podíl města na odpadovém hospodářství činit 25,8 procent, což je 13,1 milionu korun. „Pokud by ceny za popelnice zůstaly na stejné úrovni jako nyní, pak by celkový podíl města na odpadovém hospodářství v roce 2020 činil zhruba 16,2 milionu, což je téměř 32 procent z celkových nákladů,“ doplnil Milan Kouřil.