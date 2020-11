Ačkoliv je stále zakázaný maloobchodní prodej v neděli, pět lékáren v Libereckém kraji bude mít 29. listopadu otevřeno.

Lékárna - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V neděli tak bude otevřena jedna lékárna v Liberci, Jablonci a v Semilech a dvě v České Lípě. Pro občany, kteří to mají blíže do Boleslavi, Trutnova nebo do Jičína, bude v každém z těchto měst otevřená jedna lékárna.