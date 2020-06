V květnu, červnu a září musí každou jízdu zaplnit minimálně deset pasažérů. V hlavní sezóně toto omezení není. Pouze o víkendech u posledního spoje, který vyráží z Pěnčína v 15:30.

Děti do 6 let zaplatí za jízdu 40 korun, děti od 6 do 15 let 50 korun a dospělí 70 korun. V ceně jízdného není zahrnutá vstupenka na Burk nebo na Černou Studnici. Více informací a jízdní řád najdete na webových stránkách provozovatele - ZDE.