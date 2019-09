Jablonecký deník společně s Eurocentrem Jablonec nad Nisou připravil pro čtenáře soutěž o čtyři vstupenky na thrashmetalovou skupinu Overkill.

Na pódiu. Over Kill v čele s Bobby "Blitz" Ellsworthem se zlínským fanouškům představil i na poslední Metalmanii. | Foto: DENÍK/archiv

Dva z vás, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, získají po dvou vstupenkách. Stačí odpovědět, kdy tato legendární kapela vznikla. Své odpovědi zasílejte do pátku 20. září na: lenka.brabencova@denik.cz. Do předmětu mailu uveďte soutěž a nezapomeňte připsat pod správnou odpověď také kontakt. Jediný český koncert thrashmetalových matadorů v rámci světového turné k novému albu The Wings of War se uskuteční již tuto v sobotu 21. září od 19 hodin v jabloneckém erurocentru. Jako hosté se představí Destruction (D), Flotsam & Jetsam (USA), Rezet (D).