VyjdiVen! Studenti budou stávkou bojovat za demokracii

Liberecký kraj – Ve čtvrtek 15. března v pravé poledne proběhne celorepubliková výstražná stávka studentstva. Připojily se k ní i školy napříč Libereckým krajem.

Studenti. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Ondřej Littera

Za akcí stojí studenti Divadelní fakulty Akademie múzických umění. Jedná se o symbolický třicetiminutový protest, jehož cílem je poukázat na současnou politickou situaci. Stávka není určena jen pro studenty, může se připojit široká veřejnost.

„Chceme, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem. Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci, a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili studenty,“ upřesnili organizátoři.

Vyjděte s námi 15.3. ve 12h na Výstražnou stávku občanů a především studentů VŠ a SŠ. Podepište naši výzvu. Vyfoťte se. Ukažte, že vám není degradace morálních hodnot a ústavních zvyklostí lhostejná. #VyjdiVen https://t.co/8pjFreHso2 — Luboš Louženský (@Lubos) 8. března 2018

V prohlášení dále požadují, aby prezident republiky plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu, a který nebude trestně stíhanou osobou. Senát by měl podle nich vystoupit proti nedodržování ústavních zvyklostí a vláda v demisi by neměla konat zásadní a personální kroky ani vytvářet nové ústavní pořádky.

Organizátoři nepředpokládají, že hned po ukončení stávky se vše změní jako mávnutím proutku, a pokud nebudou jejich požadavky naplněny, hodlají pokračovat v další aktivitě.

Značnou roli sehrávají i sociální sítě. Školy vytvářejí události na Facebooku, na Liberecku se k nim připojují desítky lidí. Organizátoři též vyzývají k označování fotek hashtagem #VyjdiVen a dalším podobným aktivitám (prohlášení, livestreaming atd.)

LIBERECKÁ GYMNÁZIA

Stávkový výbor vznikl i na Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova, kam také dolehly zprávy o plánované celostátní stávce. Škola za dodržení daných podmínek umožnila studentům projevit svůj názor na aktuální dění, což ocenili organizátoři události.

„Tato aktivita má rozhodně smysl. Dokázali jsme vyburcovat ohromné množství studentů a podařilo se nám alespoň na chvíli probudit řadu spolužáků z letargie. Každopádně výsledky uvidíme zpětně,“ dodal za stávkový výbor Matouš Koleček.

Ve čtvrtek večer proběhne studentské fórum v kině Varšava, kam jsou zváni nejen studenti ze všech stávkujících škol. Budou se probírat další kroky za liberecké studenty a následně konzultovat s Prahou.

TIP DENÍKU

Ke stávce se připojí i studenti z Gymnázia F. X. Šaldy. Ve čtvrtek v poledne opustí lavice a půjdou před budovu gymnázia, kde jeden z organizátorů přednese krátký projev.

„Tato aktivita má rozhodně smysl. Zvláště my studenti se musíme ozvat, nenechat si vše líbit a nebýt lhostejní. Stávka neútočí na výsledky voleb a současné rozvržení politických sil po volbách, ale na neférové a až pomalu neústavní jednání, jehož se premiér v demisi i prezident dopouští. Vláda bez důvěry stále vládne a činí zásadní rozhodnutí,“ dodal Matyáš Moc.

Pro něj to není první zkušenost. Je totiž členem Parlamentu mladých a díky tomu měl šance organizovat akce politického rázu, např. debatu s prezidentskými kandidáty v Krajské vědecké knihovně v Liberci. „Oslovila mě kamarádka, zda bych neměl o organizaci stávky zájem. O stávce jsem věděl z médií, ale nenapadlo mě do ní se zapojit tímto způsobem,“ dodal Moc.

Na výzvu zareagovaly další školy v kraji, např. Gymnázium Česká Lípa, Gymnázium Turnov, Gymnázium Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou, Gymnázium Frýdlant, Střední umělecká škola v Liberci či SPŠSE a VOŠ Liberec.

OHLAS I MEZI STUDENTY NA UNIVERZITĚ

Studenti a veřejnost mohou přijít vyjádřit svou podporu do kampusu Technické univerzity v Liberci. Zdejší stávku zorganizovala studentka 1. ročníku architektury Markéta Červinková, která o pomoc požádala vyučujícího Jana Berkiho. Plánovaná akce nevyjadřuje stanoviska či názory TUL a je určena pro aktivní studenty, kteří jsou znepokojeni aktuální situací a mají zájem vyjádřit svůj názor.

TIP DENÍKU

Při této příležitosti jsme oslovili organizátorku akce Markétu Červinkou a Jana Berkiho, aby odpověděli na pár otázek.

Myslíte si, že má tato aktivita smysl?

Největší smysl akce je začít pokládat si otázky, které hodnoty utvářejí naši demokratickou společnost a jak tyto hodnoty chránit. Pokud tato akce otevře věcnou diskusi založenou na vzájemném respektu a naslouchání si, budeme rádi. Je to příležitost k zastavení se, zamyšlení a diskusi.

Plánujete už nějaké další konkrétní kroky?

Shromáždění tohoto typu by mělo být výjimkou, jinak ztratí na vážnosti. Budeme ale rádi, když povede třeba i k nepravidelným setkáním, na kterých mohou účastníci diskutovat o aktuálních otázkách z domácí scény i ze světa. Kultivace diskuse, vzbuzování zájmu o věci kolem – i to patří k vzdělávání a výchově studentů. A takové věci se čas od času na naší univerzitě i dějí, ale možná by mohly častěji.

Co přesně se bude dít na Univerzitním náměstí?

Sdělím náš pohled na věc, pak dáme prostor každému, kdo se bude chtít slušně k věci vyjádřit. Mezi tím, bude-li příznivé počasí, umožníme také komukoli napsat na pomyslnou „zeď“ (flipchart) vzkaz. Rádi bychom, aby si měli účastníci i třeba v menších skupinkách možnost vzájemně vyměnit své názory. Vše by ale mělo být tak trochu na účastnících. Naším cílem je dát příležitost a prostor pro takovou diskuzi.

Kde se zrodil nápad se připojit ke stávce?

MČ: Přes společnou kamarádku jsem kontaktovala pana Berkiho s nápadem založit Občanskou Univerzitu, která nyní funguje v Olomouci, i na naší liberecké TULce. Než jsme však vymysleli, kdy se sejít a probrat tohle téma, přišli studenti DAMU v Praze s událostí „Výstražná stávka studentů #VyjdiVen“ – a tak jsem začala kontaktovat hlavní organizátory, v pondělí jsem se sešla s rektorem a na základě jeho souhlasu s využitím náměstí v kampusu vytvořila veřejnou facebookovou událost. Měla jsem pocit, že by se studenti naší univerzity měli více zapojit, protože vnímám, že se u nás zatím moc událostí tohoto charakteru neděje – přitom to byli vždycky studenti, kdo vyšel do ulic.

JB: Vnímám důležitost hodnot – morálních, lidských, důležitost obrany demokracie a pochopení demokratických pilířů, pochopení historických paralel, konstruktivní názor a uvažování nad danými tématy.

Myslíte si, že situace spěje k opakování historie (1948, cenzura, procesy atd.)?

Doufáme, že ne. Protože se ta zkušenost dvou totalit naštěstí zcela nezapomněla, lidé jsou pozorní. Na jednu stranu je část společnosti bohužel oprávněně frustrována polistopadovou politickou scénou, na druhou stranu nabízená „jednoduchá“ řešení vždy nemusí být ta správná. Co nás trápí, jsme popsali právě v našem úvodním prohlášení.

Jakou očekáváte účast? Aktuálně se připojují střední školy v rámci Libereckého kraje?

JB: Nečekáme davy. I kdybychom se měli sejít v pěti, naše očekávání formulovaná v úvodním prohlášení to může naplnit.

MČ: V Liberci se souběžně koná stávka i na Gymnáziu F. X. Šaldy či Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova. Připojují se i Semily, Turnov, Česká Lípa. Studenti z Podještědského gymnázia se připojí k nám vysokoškolákům na Univerzitní náměstí. Večer se bude konat setkání všech v prostorech kina Varšava – studentů, veřejnosti – objevit by se měli dokonce pražští organizátoři. Proběhne diskuze, bude hudba, otevřený bar. Ideální moment setkat se s různými lidmi, různými názory a vyměnit si pohled na věc či zkušenosti, potkat další jedince a s nimi podiskutovat různá témata. Varšavu zorganizovali kluci z Jeronýmovi, za což jim patří velké díky.

Jaký máte názor na výjezdní zasedání vlády, které shodou okolností tento týden (v úterý 13. března) proběhlo v Libereckém kraji?

Obecně vzato jsou výjezdní zasedání dobrý krok. Otázkou k diskusi je, zda má smysl, aby je činila vláda, která nezískala důvěru Poslanecké sněmovny a je tedy v demisi.

Velkou roli sehrávají sociální sítě (Facebook, Instagram). Vítáte to jako výhodu, která umožňuje propojení lidé napříč republikou?

Je to jako s většinou nástrojů a technologií. Sociální sítě mohou být dobrým služebníkem, ale zlým pánem. Mohou se také snadno stát nástrojem pro šíření dezinformací. Tomu se dnes člověk nevyhne ani mimo sociální sítě. Nároky na běžného člověka, který přijde kolikrát unavený z práce, aby se vyznal v záplavě informací, rostou a rostou.

Jaká je reakce mezi spolužáky, popř. přednášejícími? Je zde podpora?

Někdo aktivitu vítá, někdo s ní nesouhlasí. Pro někoho možná paradoxně si myslíme, že je to velmi dobře. Pluralita názorů je pro demokracii bytostně důležitá. Ta různost názorů by ale měla být provázena vzájemnou úctou a slušností. To je síla, ne vulgární urážky.