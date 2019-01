Jablonec n. N. - Na vlastní náklady provede další elektrokoagulaci na druhé jablonecké přehradě firma Silfor. Stále zelená barva, která na přehradě i přes elektrolýzu vody zůstala, se vedení radnice nelíbí.

Jaroslava Teplíková provádí pravidelný odběr vody z jablonecké přehrady pro měření obsahu sinic. Hygienici jej provádí každých čtrnáct dní. Na pohled a první průzkum se zdála voda v pořádku. | Foto: DENÍK/ Ota Bartovský

Výsledky odebraných vzorků po provedení fyzikální metody – elektrokoagulaci na druhé jablonecké přehradě, kterou provedlo studio na konci minulého týdne, zatím nejsou známy. „Vizuální stav vody je však neuspokojivý, proto firma Silfor provede elektrolýzu znovu tuto středu na vlastní náklady,“ upozornila senátorka Soňa Paukrtová.



Přesné výsledky, zda se elektrolýza vody podařila, budou až v pátek. Firma však zásah provede na vlastní náklady i v případě, že výsledky rozboru budou uspokojivé. „Měli jsme málo vstupních údajů, ve středu i ve čtvrtek provedeme zásah do vody stejnou metodou jako v minulém týdnu,“ uvedl majitel studia Silfor Josef Kovář s tím, že další zásah je součást objednané akce, která přišla městskou kasu na dvě stě tisíc korun. Dále budou vodu v druhé nádrži Mšeno monitorovat přibližně do podzimu, aby zjistili, jak voda na elektrolýzu zareagovala.



K odstranění jednobuněčného organismu – sinice, se jablonecká radnice rozhodla, jelikož při posledním měření dosáhly jednotky sinic až na třicet pět tisíc.

Soňa Paukrtová také potvrdila, že zákrok, z hlediska rekreace na atraktivnější první přehradě, neplánují. „Není třeba, jelikož při posledním měření hygienici naměřili šest tisíc buněk sinic na jeden mililitr. Zákaz koupání platí, až když jich je nad sto tisíc,“ dodala senátorka Soňa Paukrtová.



Hygienici provádějí odběry každých čtrnáct dní. Ten poslední provedli na první jablonecké přehradě včera, a to na dvou místech. Přesné výsledky rozboru budou znát tento pátek. „Zatím je situace pro jabloneckou přehradu příznivá. Z kraje letošní sezony rozbor ukázal pouhých dvě stě buněk na jeden mililitr, což je hluboko pod limitem,“ upřesnila mluvčí Krajské hygienické stanice LK Zuzana Balašová.



V loňském roce byla turisty vyhledávaná vodní nádrž Mšeno příznivá ke koupání, a to převážně v červenci. Pozor si museli dávat citliví jedinci až v srpnu, kdy oba vzorky ukázaly, že je kvalita vody zhoršená a nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince.



Za zákaz koupání vždy nemohou pouze jednotky sinic. „Rozbor ukáže vždy více ukazatelů. Například i bakteriologické znečištění,“ dodala Balašová. K množení sinic přispívá teplé počasí, při kterém se tvoří jejich vodní květ.