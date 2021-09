Letos vyjel autobus se čtyřicetičlennou skupinou pečovatelek a doprovodem do zážitkové sklárny Pačinek Glass, kterou založil Jiří Pačinek, jeden z našich nejvěhlasnějších současných uměleckých sklářů. Za jeho asistence si všichni mohli vyfouknout a odnést svůj vlastní skleněný artefakt.

Pečovatelky z Jablonce vyjely na výlet do sklárny. | Foto: Radka Baloghová

/FOTO/ Už třetí rok zve náměstek jabloneckého primátora pro oblast humanitní jablonecké pečovatelky a další pracovnice v sociálních službách ve městě k setkání v nějakém atraktivním prostředí, aby jim tak poděkoval za nelehkou práci. Zrodila se tak tradice společných podzimních výletů zasazených do programu Týdne sociálních služeb.

