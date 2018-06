Vyloupil chatu. Policisté ho však zadrželi hodinu po činu

Rychnov u Jablonce – Pletené rukavice, kombinovaný VHS a DVD přehrávač s ovladači, vrtačku, televizi, potraviny, deku i oblečení.

Policie. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Alexandr Janovský

Takovou „nadílku“ si odvážel čtyřiačtyřicetiletý muž, který se vloupal do chaty v Rychnove u Jablonce. Lup si odvážel na ukradeném kolečku, nedošel však daleko. Podezřelého policisté zadrželi dopoledne v půl desáté, tedy hodinu poté, co přijali oznámení o vloupání do chalupy. Muž byl na základě příkazu soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou vzat do vazby a převezen do vazební věznice v Liberci. Svým jednání majitelce chalupy způsobil škodu téměř osm tisíc korun. Muž může jít do vězení až na tři roky.