S komplikacemi musejí počítat cestující na železniční trati z Jablonce nad Nisou do Smržovky, kde budou tento týden denní výluky. Důvodem je kácení a výřez porostu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Výluky naplánovala Správa železnic od pondělí 6. listopadu do pátku 10. listopadu, a to vždy od 7:20 do 13:10.

Po dobu výluky bude platit výlukový jízdní řád - v úseku Liberec - Jablonec nad Nisou a opačně budou vlaky vedeny v odchylných časech, v úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka a opačně budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Zdroj: Sedlák Jan