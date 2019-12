Po železniční trati mezi Železným Brodem a Tanvaldem se opět prohánějí vlaky. Skončila tříměsíční výluka. Během ní proběhla velké rekonstrukce trati za 410 milionů korun.

Státní podnik Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nechal zrekonstruovat celý svršek kolejišť včetně sedmi mostů, sedmi propustků a jedné opěrné zdi. Došlo také k opravě konstrukcí šesti přejezdů. Kromě toho se obnovil systém odvodnění. „Pozitivem pro cestující jsou upravená nástupiště ve stanici Velké Hamry a v zastávkách Spálov, Jesenný a Návarov,“ řekla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Cestující konec výluk přivítali. „Byl jsem zvyklý jezdit do práce vlakem. Když začala výluka, začal jsem jezdit autem, je to pohodlnější než výlukovými autobusy. Do vlaku se rád vrátím,“ přiblížil Pavel Rychlý z Tanvaldu.

Nové nástupiště ve Velkých Hamrech se lidem líbí. „Vlaky zase jezdí. A vystupuje a nastupuje se teď snadněji,“ přiblížil starosta města Velké Hamry Jaroslav Najman.

Práce budou pokračovat do června příštího roku, provoz na trati by však už neměly významně omezovat. Po celkovém dokončení stavby dojde ke zvýšení rychlosti pro některé typy vozidel o 15 kilometrů v hodině, tedy až na 75kilometrovou. Zčásti byla zvýšena už 1. prosince v souvislosti se zahájením zkušebního provozu. Umožnila to mimo jiné i úprava zabezpečovacího zařízení. Zvýšení rychlosti vytvoří minimální časové rezervy v návaznostech mezi vlaky.

„Výsledkem by mělo být lepší dodržování jízdního řádu na hlavní trati Liberec– Tanvald,“ vysvětlil jednatel koordinátora krajské dopravy KORID LK Pavel Blažek.

Opravená trať je na Tanvaldsku jednou z několika letošních investičních akcí SŽDC. V druhé polovině roku byla opravována také trať ze Smržovky do Josefova Dolu a v Desné. Hlavní trať Liberec– Tanvald už prošla významnou opravou v letech 2014-2015, od té doby zde každoročně přibývá cestujících.

„I když několikaměsíční výluka dočasně omezila komfort cestujících na trati mezi Železným Brodem a Tanvaldem, jsme rádi za každou investici do železniční infrastruktury, která zajistí vyšší spolehlivost, lepší jízdní vlastnosti a kvalitnější možnosti cestování,“ sdělil náměstek hejtmana Libereckého kraje Jan Sviták.

Se začátkem výluky ale opět skončil provoz přímých rychlíků mezi Prahou a horským střediskem Harrachov. Ten byl přitom obnoven loni na jaře po velkém úsilí kraje. V polovině prosince na trať vstupuje nový dopravce, společnost Arriva. Ta už v předstihu hlásila, že harrachovské rychlíky škrtne. Rychlíky z Prahy budou zase končit v Tanvaldu.

„Až do Kořenova a Harrachova zajíždět nebudeme. Když SŽDC propočetla pro náš vlak jízdní doby z Tanvaldu do Harrachova, ukázalo se, že by jízdní doba byla neadekvátně dlouhá a zkomplikovalo by to i provoz ostatních vlaků na této horské dráze. Pro cestující bude praktičtější konečná v Tanvaldu s přestupem na návazné osobní vlaky,“ popsal pro web zdopravy.cz Dominik Škach ze společnosti Arriva.