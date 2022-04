Více než tři miliony korun bude stát jabloneckou kasu oprava osvětlení sálu městské sportovní haly. Vyměněné bude každé svítidlo, zachován bude jejich počet i rozmístění.

Městská Sportovní hala u přehrady. | Foto: DENÍK/ Lenka Střihavková

Výměna by měla začít v polovině června, hotovo by mělo být nejpozději v polovině července. Jednou z podmínek soutěže, kterou město na dodavatele osvětlení vyhlásí, bude i výkon a úspora energie nových svítidel. Úspora by se měla rovnat milionu korun, návratnost investice do nového osvětlení by tak měla být tři až čtyři roky.