Zahájení slavností proběhne v 9 hodin vernisáží výstavy k oběma výročím. Po celý den pak budou v areálu probíhat koncerty a vystoupení především dechových souborů, dojde ale i na ukázky z výcviku psů, Klub Českých turistů a divadelní spolek Vojan – Mladá haluz připravil procházku se skřítky z Desné do areálu Protržené přehrady.

V sobotu 18. září proběhnou v zahradě Riedelovy vily v Desné Slavnosti města. Při této příležitosti si místní obyvatelé a hosté připomenou i 330 let od založení Desné a 105 let od protržení přehrady na Bílé Desné.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.