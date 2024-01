O cenách piva v jiných restauracích si myslí své. „Pivovar zdraží o korunu a hospodský musí alespoň o tři. Takhle to ale nejde do nekonečna, tímhle stylem musí hospody zavřít,“ myslí si provozovatel restaurace, sám již v důchodovém věku.

„Táhnou nás obědy, večer to je slabší, pivaři se pomalu vytrácejí. Už jsme s manželkou v letech, a tak přemýšlíme, že necháme restauraci otevřenou jen přes obědy a do večera asi jen v pátek. Jen tenhle den přijdou chlapi na pivo.“

Jen v samém srdci Jablonce nad Nisou je hned několik podniků, které nabízí svijanské pivo. Nedaleko autobusového nádraží najdou pivaři restauraci U Tržnice. V podstatě klasická pivnice. Otevírá jako jedna z prvních ve městě, a tak tady sedí chlapi už dopoledne. Svijanská jedenáctka tady stojí 37 korun.

„Museli jsme od Nového roku zdražit o 3 koruny. Nejen kvůli DPH, dopadly na nás i dražší energie,“ popsal výčepní. Už dopoledne tady sedí asi deset štamgastů. „Zdražuje se pořád. Mně to tak nevadí, děti mám dospělé, jsem rozvedený, a tak investuji jinak. Třeba i do dobrého piva,“ pousmál se šestapadesátiletý Mirek.

Jeho kumpán sice rodinu má, ale na točené pivo těch pár drobných najde. „Pravdou je, že dneska vypiju tak tři čtyři piva, před lety jsem si dal třeba v pátek i deset. Ale to by šlo dnes hodně do peněz,“ popsal Kamil.

Další pivnice, respektive soukromý klub, najdou zájemci v ulici Antonína Chvojky mezi Mírovým a Dolním náměstím. Klub otevírá až ve večerních hodinách, na nápojových lístcích svítí cena 38 korun za pivo dle nabídky a kvůli DPD v lednu zdražili o 2 koruny. Svijanské pivo tady mají tankové.

Kdo chce příjemnější posezení než v pivnici, může svijanskou jedenáctku ochutnat v restauraci Radnice na rohu Mírového náměstí. Tady pivo zdražovali kvůli růstu cen energií už na podzim o 3 koruny na současných 42 Kč. Sem ale klasičtí pivaři moc nemíří, restaurace je známa spíše svou gastronomií. „Pivo máme o něco dražší než v pivnicích, to ale kompenzujeme jídlem. Navíc nechceme být vyloženě pivní, ale spíše kulturní restaurací,“ sdělil provozní Liridon Karaqi.

Pivovar Svijany se snaží postupné odcházení hostů ze „svých“ restaurací a hospod, s nímž se jen velmi obtížně smiřuje, alespoň brzdit. „Jsem přesvědčen, že tento neblahý trend může zastavit jen taková kvalita piva a úroveň služeb, která bude odpovídat současným cenám,“ sdělil sládek Pivovaru Svijany Petr Menšík.

Pivovar se snaží eliminovat vstupní náklady. Tak, aby cena piva nerostla raketově. Už od léta loňského roku naplno využívá solární panely, které na jaře nechal nainstalovat na střechách pivovarských budov. „Netušili jsme, že bude celý proces tak zdlouhavý a administrativně náročný, ale nakonec jsme se dočkali. Nyní už vše běží a panely spolehlivě dodávají vyrobenou energii ze slunce,“ popsal ředitel pivovaru Roman Havlík.

Ale i tady musí pomalu, ale jistě zdražovat. Tak, aby pokryli náklady za dražší suroviny, zvyšující se mzdy, modernizaci provozu.

Pivovar Svijany v loňském roce oslavil kulatých dvacet pět let samostatné existence. V dramatické době před 25 lety tehdejší ředitel a sládek pivovaru František Horák zaktivoval příznivce pivovaru, kterému hrozilo, že jej jeho tehdejší zahraniční majitel definitivně uzavře. Díky jeho spontánní akci, solidaritě a patriotismu místních lidí se s pomocí českého investora podařilo Svijany zachránit.