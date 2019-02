Liberecký kraj – Ojedinělá výstava „100 let v bílém plášti“, kterou mohli loni zhlédnout návštěvníci vestibulu krajského úřadu, se přesunula do jablonecké nemocnice.

Vernisáž výstavy 100 let v bílém plášti proběhla 5. listopadu na Krajském úřadě Libereckého kraje | Foto: Deník / Petr Zbranek

Soubor osmnácti informačních panelů s texty, které dávají nahlédnout do vývoje zdravotnických zařízení v Libereckém kraji, je k vidění na chodbě u bistra, nedaleko hlavního vchodu do nemocnice. Výstavu uspořádal resort zdravotnictví Libereckého kraje ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci u příležitosti loňského stého výročí založení republiky. Výstava je v Jablonci k vidění do poloviny dubna 2019.