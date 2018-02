Výstava o Jablonci jako mincovním městě láká na nejkrásnější minci světa

Jablonec nad Nisou - V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci je k vidění kolekce mincí, kterou se nemůže pochlubit žádná jiná sbírková instituce v zemi.

Instalace výstavy Druhá strana mince proběhla 22. listopadu v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.Foto: Deník / Zbranek Petr

Čtvrt století. Nebo, chcete-li, přesně dvacet pět let. Tak dlouho v Jablonci působí Česká mincovna. Díky ní je Jablonec mincovním městem. „K tomuto výročí jsme připravili v Kabinetu mincí a medailí ve stálé expozici bižuterie unikátní komorní výstavu s názvem „Jablonec nad Nisou – mincovní město České republiky,“ zve na výstavu ředitelka jabloneckého Muzea skla a bižuterie Milada Valečková.

Výstava představuje výběr toho nejlepšího, co v České mincovně v letech 1993-2018 vzniklo. „S českými oběžnými mincemi se člověk dostává do kontaktu každodenně, jinak je to s odražky z drahých kovů. U sběratelů a investorů obliba mincí a medailí stále roste,“ zdůraznil kurátor výstavy Zdeněk Štafl.

MINCE ZA DESET TISÍC

Pozornost si zaslouží kopie medailí, zhotovených v originálu ze zlata, stříbra a platiny. Oku neujde ani zlatá mince v hodnotě 10 tisíc korun ze sady Karel IV. – Nové město pražské, která byla roku 1999 vyhodnocena jako nejkrásnější mince světa.

NECHYBÍ ANI LEV

Chybět nebudou kopie zlatých uncových investičních mincí nesoucí název Český lev, které jsou ražené v licenci tichooceánského ostrova Niue.

Návštěvníci se mohou těšit i na interaktivní prvky, které přiblíží exponáty také slabozrakým a nevidomým. Nad výstavou převzal osobní záštitu guvernér České národní banky Jiří Rusnok. V hlavní budově Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou ji bude možné navštívit až do konce letošního roku.

Otevírací doba Muzea je od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin. Dospělí pak za vstupenku dají 80 korun, děti do 15 let, důchodci, studenti a osoby s průkazem ZTP zaplatí 50 korun. V případě rodinného vstupného zaplatíte 200 korun za dvě dospělé osoby a jedno až tři děti. Každé další dítě má vstup do muzea za 50 korun.